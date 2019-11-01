Политика

ТАССТАССГригорию Лепсу запретили въезд в Латвию

МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
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— Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Григория Лепса в список лиц, чей въезд в Латвийскую Республику нежелателен, установив запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок, — заявил Ринкевич на своей странице в Twitter
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Советский и российский певец, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон» и др.
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