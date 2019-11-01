Политика
ТАССГригорию Лепсу запретили въезд в Латвию
МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
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с чего всё началось
— Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Григория Лепса в список лиц, чей въезд в Латвийскую Республику нежелателен, установив запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок, — заявил Ринкевич на своей странице в Twitter.Life.ruвчера в 10:11
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РИА Новости вчера в 06:02
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