с чего всё началось

МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.

Гаджеты Western Digital начала поставки накопителей на 96-слойной памяти 3D NAND QLC Вторым интересным моментом, который был публично озвучен на отчётной конференции Western Digital, стало сообщение о начале поставок продуктов на 96-слойной памяти 3D NAND QLC.

Происшествия На танкере в Находке произошел взрыв На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Происшествия Более 30 детей отравились в отеле в Казани Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.

Авто В Россию привезут обновленный Infiniti QX80 Новый Infiniti QX80 отличается доработанной передней панелью с современным мультимедийным комплексом Infiniti InTouch с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и голосового помощника, который состоит из двух сенсорных дисплеев высокого разрешения: 8- и 7-дюймовые.

Общество Жители Крыма признаны самыми позитивными пользователями соцсетей После крымского региона идут жители Костромы, где показатель индекса равен 6,1, Ненецкого автономного округа (6,1), Краснодарского края (6,0). Чеченская республика, Ингушетия и Якутия расположились на нижних строчках в рейтинге позитивных пользователей, средний показатель «индекса любви» там составил 3,4.

Энергетика Расширение завода СПГ на Сахалине заморожено Расширение завода СПГ на Сахалине, подконтрольного "Газпрому", заморожено из-за отсутствия необходимых запасов газа, сообщили "Рейтер" три источника, знакомые с планами развития завода.

Экономика Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.

Политика Выкупавшего воинские награды мексиканца наградили медалью Минобороны Эдуардо Крус занимается тем, что вместе с единомышленниками из организации «Вечный огонь» выкупает на аукционах в разных странах мира советские и российские воинские награды, разыскивает их владельцев или передает ордена в российское посольство.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».

Происшествия ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Общество Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.

Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» В Ростове-на-Дону фигурант «лондонского списка» уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова осуждён за мошенничество в особо крупном размере.

Здоровье Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни Зарубежными медицинскими экспертами установлены и озвучены четыре диагностируемые многими российскими врачами у своих пациентов и при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информируется на Mail.ru.

Политика В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России Позднее глава Минпромторга рассказал в интервью ТАСС, что страны подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку десяти самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства.

Гаджеты Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.