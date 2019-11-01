Политика

ТАССТАССГригорию Лепсу запретили въезд в Латвию

МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
Читать в источнике
Комментировать48
с чего всё началось
— Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Григория Лепса в список лиц, чей въезд в Латвийскую Республику нежелателен, установив запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок, — заявил Ринкевич на своей странице в Twitter
.
Life.ruвчера в 10:11

Подробнее о событии

Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата

РИА Новостивчера в 11:10

Представитель Лепса сказал, что певец «не думает» о запрете въезда в Латвию

Газета.Ruвчера в 13:13

Продажа билетов на концерты Лепса в Латвии приостановлена

ТАССвчера в 13:01

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

RT на русскомвчера в 13:12

Продажа билетов на концерты Лепса в Латвии приостановлена

Известиявчера в 13:28

В Совете Федерации РФ прокомментировали запрет Лепсу на въезд в Латвию

Sputnik Латвиявчера в 11:56

Лепсу запретили въезд в Латвию

РБКвчера в 10:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:47, Ашберн
Гаджеты

Western Digital начала поставки накопителей на 96-слойной памяти 3D NAND QLC

Вторым интересным моментом, который был публично озвучен на отчётной конференции Western Digital, стало сообщение о начале поставок продуктов на 96-слойной памяти 3D NAND QLC.
3DNews 01:59
Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников забил гол в победном матче с «Детройтом»

Матч ТВ вчера в 22:17
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
Происшествия

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
Авто

В Россию привезут обновленный Infiniti QX80

Новый Infiniti QX80 отличается доработанной передней панелью с современным мультимедийным комплексом Infiniti InTouch с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и голосового помощника, который состоит из двух сенсорных дисплеев высокого разрешения: 8- и 7-дюймовые.
SpeedMe вчера в 15:38
Происшествия

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru вчера в 13:54
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Общество

Жители Крыма признаны самыми позитивными пользователями соцсетей

После крымского региона идут жители Костромы, где показатель индекса равен 6,1, Ненецкого автономного округа (6,1), Краснодарского края (6,0). Чеченская республика, Ингушетия и Якутия расположились на нижних строчках в рейтинге позитивных пользователей, средний показатель «индекса любви» там составил 3,4.
Экономика сегодня вчера в 03:59
Энергетика

Расширение завода СПГ на Сахалине заморожено

Расширение завода СПГ на Сахалине, подконтрольного "Газпрому", заморожено из-за отсутствия необходимых запасов газа, сообщили "Рейтер" три источника, знакомые с планами развития завода.
Сахалин.Инфо вчера в 21:40
Экономика

Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
Политика

Выкупавшего воинские награды мексиканца наградили медалью Минобороны

Эдуардо Крус занимается тем, что вместе с единомышленниками из организации «Вечный огонь» выкупает на аукционах в разных странах мира советские и российские воинские награды, разыскивает их владельцев или передает ордена в российское посольство.
РБК 03:11
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму

Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
РИА Новости 02:58
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Происшествия

В Иркутске пьяный водитель протаранил памятник Александру III

РБК 04:28
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru вчера в 11:19
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

В Ростове-на-Дону фигурант «лондонского списка» уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова осуждён за мошенничество в особо крупном размере.
REGNUM 31 октября в 17:17
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Зарубежными медицинскими экспертами установлены и озвучены четыре диагностируемые многими российскими врачами у своих пациентов и при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информируется на Mail.ru.
Ugpressa.ru 31 октября в 07:51
Политика

В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России

Позднее глава Минпромторга рассказал в интервью ТАСС, что страны подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку десяти самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства.
ТАСС 02:39
Гаджеты

Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года

В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.
3DNews вчера в 16:02
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в районе Золотого

Газета.Ru вчера в 08:33
Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

Газета.Ru вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Народные новости 03:54
Гаджеты

Redmi представил новый бюджетный 40-дюймовый телевизор

Газета DAILY вчера в 13:26
Религия

Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Музыка

Тилль Линдеманн представил тизер клипа, снятого на «Ленфильме»

News.ru вчера в 11:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Григорий Лепс
Певец
Советский и российский певец, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон» и др.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное