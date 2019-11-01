с чего всё началось

МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.

Общество Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.

Политика СМИ сообщили о гибели бойцов ЧВК Вагнера в Мозамбике Пятеро бойцов частной военной компании Вагнера погибли в африканской республике, выполняя контракт с правительством Мозамбика, по условиям которого они должны были воевать с джихадистами, сообщают местные СМИ.

Футбол Тевес: «Роналду одержим тренировками, а Месси всё дала природа» Экс-нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес сравнил форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси с лидером туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Происшествия Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в окружном суде Дублина признал вину в нападении на пожилого мужчину в одном из баров города, сообщает Irish Mirror.

Происшествия Миллиардер погасил ипотеку убитой из-за машины жительницы Урала Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки Audi Q5 из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.

Гаджеты Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.

Автоспорт Формула-1 показала, как будут выглядеть болиды 2021 года На пресс-конференции в Остине руководство Формулы-1 показало модель болида, который разработан в соответствии с новым техническим регламентом.

Общество В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Музыка Группа My Chemical Romance воссоединится Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.

Армия и оружие Запуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир» оценили британцы Пользователи Сети в Великобритании бурно отреагировали на статью СМИ о запуске баллистической ракеты Р-30 «Булава» с субмарины «Князь Владимир».

Шоу-бизнес Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Политика Иван Охлобыстин назвал Прилепина преемником Путина Актер Иван Охлобыстин считает, что писатель Захар Прилепин имеет шансы сменить президента России Владимира Путина в 2024 году, если тот решит оставить пост президента России.

Общество В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете Положения закона Согласно положениям закона, при возникновении угроз безопасной работе Рунета Роскомнадзор на территории России сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования.

Экономика Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций Правительство внесло в Госдуму итоговую версию законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), вызвавшего многочисленные споры.

Фигурное катание Фигуристы Пападакис и Сизерон обновили свой мировой рекорд Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду, обновили на третьем этапе Гран-при во французском Гренобле свой же мировой рекорд в 88,42, установленный еще в марте на чемпионате мира в Японии.

Общество Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники Министерство транспорта отменило приказ, давший старт переводу всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.

Общество В России вышло приложение для оформления ДТП В России заработало мобильное приложение, с помощью которого водители смогут оформить ДТП за 15 минут.

Происшествия Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Общество В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными ради эксперимента Петербург может принять участие в эксперименте Минэкономразвития, в рамках которого организации не смогут рассчитываться наличными деньгами с физлицами за работу и оказанные услуги.

Происшествия SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.