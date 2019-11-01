Политика
RT на русскомГригорию Лепсу запретили въезд в Латвию
МИД Латвии запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию республики. Отмечается, что запрет установлен на неопределённый срок. Ранее музыкант стал персоной нон грата в Литве, США и на Украине.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
— Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Григория Лепса в список лиц, чей въезд в Латвийскую Республику нежелателен, установив запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок, — заявил Ринкевич на своей странице в Twitter.Life.ru10:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:02, Вашингтон
Происшествия
Охотник под Калугой подстрелил подводного коллегу, приняв за бобра
Житель Московской области в темное время суток в гидрокостюме черного цвета занимался подводной охотой.
Вечерняя Казань 10:29
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК вчера в 08:35
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила в образе Джокера
Популярная певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова к канун Хэллоуина переоделась в злодея Джокера из одноименного фильма Тодда Филлипса.
REGNUM 13:23
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Фигурное катание
Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
RT на русском 11:17
Футбол
Тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча с ЦСКА
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.
Газета.Ru 14:24
Политика
Ахмеда Билалова освободили из-под стражи в США
Иммиграционная полиция США (ICE) отпустила Ахмеда Билалова, бизнесмен находится у себя дома.
Ведомости 11:47
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости вчера в 03:01
Хоккей
КХЛ дисквалифицировала Плэтта, Батыршина и Ханта
Принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Гарета Ханта, по п. 3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Драка»), на наказание по п. 3.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Агрессор в драке»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
Чемпионат 14:54
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ вчера в 09:15
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
Общество
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.
Lenta.ru 13:54
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.
РБК 13:56
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в Тюмени
Пассажирский самолёт SSJ-100, у которого в воздухе отказал один из двигателей, приземлился в аэропорту Тюмени.
RT на русском 11:26
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), целью которого является привлечение в экономику инвестиций на сумму не менее 30 триллионов рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 12:10
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 30 октября в 02:02
Футбол
Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 1/16 финала Кубка лиги Франции с «Марселем» (2:1). Хавбек вышел на поле на 13-й минуте встречи, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса.
Sportbox.RU 10:53
Экономика
После решения ЦБ «Сбербанк» снизил ставки по ипотеке
Ставки по ипотеке от «Сбербанка» снизились до 9,3%. Это произошло благодаря уменьшению Центробанком ключевой ставки.
Русская Планета вчера в 08:56
Здоровье
«Ростех» начал поставки новой вакцины от гриппа
Холдинг "Нацимбио", входящий в госкорпорацию "Ростех", заключил с Минздравом России первый контракт на поставку новой четырехвалентной вакцины от гриппа, всего в 2019 году регионы РФ получат более 2,7 миллиона доз, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 06:45
Экономика
ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США
Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.
Российская газета 11:55
Общество
В России заработало новое приложение для оформления ДТП за 15 минут
Ранее в правительстве пообещали, что оформление ДТП с помощью нового приложения будет занимать не более 15 минут.
AutoNews 03:40