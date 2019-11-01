с чего всё началось

МИД Латвии запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию республики. Отмечается, что запрет установлен на неопределённый срок. Ранее музыкант стал персоной нон грата в Литве, США и на Украине.

Происшествия Охотник под Калугой подстрелил подводного коллегу, приняв за бобра Житель Московской области в темное время суток в гидрокостюме черного цвета занимался подводной охотой.

Армия и оружие В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.

Общество Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Ольга Бузова выступила в образе Джокера Популярная певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова к канун Хэллоуина переоделась в злодея Джокера из одноименного фильма Тодда Филлипса.

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Общество Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

Футбол Тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча с ЦСКА Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.

Политика Ахмеда Билалова освободили из-под стражи в США Иммиграционная полиция США (ICE) отпустила Ахмеда Билалова, бизнесмен находится у себя дома.

Кино Мединский раскритиковал фильм «Джокер» Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.

Хоккей КХЛ дисквалифицировала Плэтта, Батыршина и Ханта Принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Гарета Ханта, по п. 3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Драка»), на наказание по п. 3.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Агрессор в драке»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Кино Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".

Единоборства Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.

Общество В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.

Экономика ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.

Происшествия SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в Тюмени Пассажирский самолёт SSJ-100, у которого в воздухе отказал один из двигателей, приземлился в аэропорту Тюмени.

Экономика В Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений Правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), целью которого является привлечение в экономику инвестиций на сумму не менее 30 триллионов рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.

Кино HBO анонсировал приквел «Игры престолов» Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".

Футбол Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем» Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 1/16 финала Кубка лиги Франции с «Марселем» (2:1). Хавбек вышел на поле на 13-й минуте встречи, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса.

Экономика После решения ЦБ «Сбербанк» снизил ставки по ипотеке Ставки по ипотеке от «Сбербанка» снизились до 9,3%. Это произошло благодаря уменьшению Центробанком ключевой ставки.

Здоровье «Ростех» начал поставки новой вакцины от гриппа Холдинг "Нацимбио", входящий в госкорпорацию "Ростех", заключил с Минздравом России первый контракт на поставку новой четырехвалентной вакцины от гриппа, всего в 2019 году регионы РФ получат более 2,7 миллиона доз, говорится в сообщении компании.

Экономика ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.