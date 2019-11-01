с чего всё началось

МИД Латвии запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию республики. Отмечается, что запрет установлен на неопределённый срок. Ранее музыкант стал персоной нон грата в Литве, США и на Украине.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.

Музыка Голограмма Цоя не появится на концертах группы «Кино» Напомним, ранее сын Цоя ответил на волну критики по поводу воссоединения «Кино».

Авто В Латвии построили внедорожник для Сатаны Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.

Авто Обновленный кроссовер Mazda CX-9 станет мощнее В свою очередь, Mazda CX-9 имеет передние подогревы кресел, их электрический привод, датчики дождя и ряд других продвинутых опций.

Финансы Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.

Общество Минстрой: только 23% городов России имеют благоприятную среду "Если город набирает больше 180 баллов, то он имеет имеет благоприятную среду", - сказал на презентации глава Минстроя Владимир Якушев, уточнив, что сегодня среднее значение этого показателя по стране составляет 163 балла, и в итоге 23% российских городов имеют благоприятную среду.

Армия и оружие Лавров назвал аль-Багдади порождением США Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".

Политика Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Нарьян-Маре задержан охранник, пропустивший убийцу в детский сад Как сообщили в СК РФ, задержан сотрудник охранного предприяитя «Святогоръ», который должен был охранять помещения детского сада и пропустил в здание пьяного мужчину.

Политика Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.

Политика Свидетель подтвердил причастность организаторов Майдана к расстрелам Свидетель событий на Майдане в 2014 году, гражданин Грузии, подтвердил причастность людей, пришедших к власти после госпереворота на Украине, к организации массовых расстрелов полиции и граждан на Майдане.

Гаджеты Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.

Космос Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.

Армия и оружие В Британии оценили пуск ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир» Британский таблоид The Daily Mail написал о пуске баллистической ракеты «Булава» подводным крейсером стратегического назначения «Князь Владимир».

Гаджеты XFX предлагает бесплатную замену Radeon RX 5700 XT THICC II на новую ревизию Представитель XFX объявил, что в новых видеокартах RX 5700 XT THICC II тоже внесены эти конструктивные корректировки.

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Кино Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов заявил, что продолжение популярного сериала «Сваты» выйдет на экраны в 2020 году.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Единоборства Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жесткого ублюдка» Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор потребовал от UFC сделать ему личный пояс «самого жесткого ублюдка».

Происшествия SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Наука О том, каким будет рис к 2100 году, поведали ученые Научные специалисты из США провели исследование и выяснили, что глобально потепление к 2100 году станет причиной того, что в рисе будет в 2 раза больше мышьяка.

Политика Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.