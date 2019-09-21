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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руГригорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»

Тамбов — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
Павел Карасев
8′
27′
Эльдор Шомуродов
Георгий Мелкадзе
38′
Георгий Мелкадзе
62′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
65′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
66′
79′
Данил Глебов
Александр Долгов
88′
Хорен Байрамян
Данила Ведерников
Павел Карасев
Владислав Кулик
89′
Гурам Тетрашвили
90′
90′+1′
Александр Долгов
90′+2′
Эльдор Шомуродов
Георгий Шелия
90′+4′
Возможно, сказалось отсутствие Норманна, но "Ростов" играет в очень сложный для того, чтобы противостоять, футбол.
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