Футбол

ЧемпионатЧемпионатГригорян — о матче с ЦСКА: не уверен, что буду пересматривать это

Тамбов — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
19′
Седрик Гогуа
44′
Иван Обляков
49′
Седрик Гогуа
Звонимир Шарлия
Валерий Чуперка
72′
Валерий Чуперка
75′
Михаил Костюков
Павел Карасев
79′
79′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
Хызыр Аппаев
Хетаг Хосонов
82′
84′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
85′
Кристиян Бистрович
Сослан Таказов
Андрей Часовских
88′
90′+1′
Хердюр Магнуссен
90′+4′
Хердюр Магнуссен
Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян эмоционально прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).
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