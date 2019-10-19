Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку со своего поста. Об этом в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил ведущий Дмитрий Дерунец. По информации издания «Бизнес Online», руководство «Тамбова» приняло отставку 53-летнего специалиста.

Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»

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