РПЛ

РБКРБКГригорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»

Тамбов — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
13′
Вараздат Ароян
Михаил Костюков
Олег Чернышев
59′
Владимир Обухов
61′
63′
Николай Димитров
Андрей Панюков
64′
Андрей Егорычев
Петрюс Бумаль
70′
Эрик Бикфалви
73′
Владимир Ильин
Антон Килин
Хетаг Хосонов
73′
76′
Вараздат Ароян
Алексей Рыбин
Хасан Мамтов
82′
90′+1′
Петрюс Бумаль
90′+4′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку со своего поста. Об этом в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил ведущий Дмитрий Дерунец. По информации издания «Бизнес Online», руководство «Тамбова» приняло отставку 53-летнего специалиста.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Григорян подал в отставку после поражения «Тамбова» от «Урала» в Самаре

Sport.ru10:30

Григорян подал в отставку после поражения от «Урала»

Матч ТВ09:48

Овечкин победил Панарина, Григорян проиграл и ушел из «Тамбова», Бетербиев — Хабиб мирового бокса

Спорт-Экспресс11:00

Григорян: наступило время прийти в «Тамбов» более удачливому тренеру

Чемпионат10:43

Григорян: пришло время прийти в «Тамбов» более удачливому тренеру

РИА Новости10:17

«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна

Sport24.ru11:12

«Должен прийти более удачливый тренер». Григорян заговорил об отставке после поражения «Уралу»

Sportbox.RU09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика

Суд на Украине арестовал бывшего замсекретаря Совбеза страны

Верховный антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского.
РБК 10:50
Футбол

Ловчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке»

Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ".
Газета.Ru 06:56
Футбол

УЕФА начнет разводить команды из России и Косово в своих турнирах

Решение приняла сама организация на заседании чрезвычайной группы по ситуации с играми женских команд России и Косово в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Космос

NASA нашло в космосе «портал в другое измерение»

РБК 10:59
Хоккей

«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ

Центральным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги стал встреча в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом".
Вести.Ru 10:30
Происшествия

МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

РИА Новости 07:19
Политика

Медведев прилетел в Сербию на празднование освобождения Белграда

Lenta.ru 09:07
Происшествия

Госбюро расследований заподозрило двух киевских полицейских в пытках

"Следователи Киевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум полицейским Васильковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области", - написал Труба в своем канале в Telegram.
РИА Новости 03:59
Политика

Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Футбол

Футболист молодежной сборной России попал в реанимацию после матча

РБК 11:10
Культура

Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала

Культуромания 17 октября в 16:16
Технологии

В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков

В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru 11:12
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Политика

Эрдоган обсудит с Путиным присутствие военных САР на севере Сирии

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным присутствие сирийских военных на севере страны.
РЕН ТВ 09:37
Политика

Фадеев может стать главой Совета по правам человека

Главой Совета по правам человека в России в ближайшее время может стать Валерий Фадеев.
Ореанда-Новости 17 октября в 10:21
Общество

В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома

Глава думского комитета по делам семьи Тамара Плетнева заявила РБК, что профилактика домашнего насилия требует обсуждения.
РБК 02:08
Общество

Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк

Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
iReactor 06:57
Происшествия

Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро

Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая похвасталась фигурой после многодневного голодания

Gazeta.SPb вчера в 17:17
Происшествия

После госпитализации ребёнка в Орловской области завели уголовное дело

Следственные органы Орловской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении органов профилактики.
News.ru 10:25
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Общество

Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes

Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
Кино

Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»

Ариг Ус 17 октября в 23:56
Общество

Основатель Space X Илон Маск оценил качество российского образования

РБК вчера в 18:33
Происшествия

Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии

Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное