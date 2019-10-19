РПЛ

RT на русскомRT на русском«Тамбов» принял отставку главного тренера команды Григоряна

Тамбов — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
13′
Вараздат Ароян
Михаил Костюков
Олег Чернышев
59′
Владимир Обухов
61′
63′
Николай Димитров
Андрей Панюков
64′
Андрей Егорычев
Петрюс Бумаль
70′
Эрик Бикфалви
73′
Владимир Ильин
Антон Килин
Хетаг Хосонов
73′
76′
Вараздат Ароян
Алексей Рыбин
Хасан Мамтов
82′
90′+1′
Петрюс Бумаль
90′+4′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Как сообщает официальный сайт «Тамбова», контракт со специалистом будет разорван по обоюдному согласию сторон. Григорян подал в отставку после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» (1:2).
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В «Тамбове» отметили мужской поступок Григоряна

Sportbox.RU13:56

Григорян подал в отставку после поражения «Тамбова» от «Урала» в Самаре

Sport.ru10:30

«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна

Спорт-Экспресс11:13

Ароян: «Не думаю, что мой гол был причиной отставки Григоряна»

Sport24.ru12:59

Григорян подал в отставку после поражения от «Урала»

Матч ТВ09:48

Спортивный директор «Тамбова» прокомментировал отставку Григоряна

Чемпионат12:58

Спортдиректор «Тамбова»: Григорян поступил как мужчина, подав в отставку

РИА Новости13:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

Комсомольская правда 06:34
Политика

Россия предоставит Сербии экспортный кредит

В Белграде прошла торжественная церемония подписания соглашения о предоставлении Россией Сербии экспортного кредита.
Московский Комсомолец 12:51
Футбол

«Ди Си Юнайтед» с Руни проиграл с крупным счетом в плей-офф MLS

"Ди Си Юнайтед" с крупным счетом проиграл в матче 1/8 финала плей-офф MLS "Торонто".
Газета.Ru 21:30
Армия и оружие

Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии

Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Об этом сообщило в субботу, 19 октября, «РИА Новости» со ссылкой на советника президента Турции Ясина Актая.
Известия 17:47
Энергетика

«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Pravda.Ru вчера в 10:05
Общество

Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ 17 октября в 23:46
Политика

Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских соглашений

Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских договоренностей. Мера начнет применяться сразу после проведения выборов в Донбассе.
Комсомольская правда вчера в 03:47
Футбол

Ибрагимович не исключил возвращения в серию А зимой

Матч ТВ 08:42
Музыка

Вышла неизданная версия песни Принса

В честь 40-летней годовщины второго альбома Британского исполнителя Принса была выпущена неизданная версия композиции "I Feel For You".
Газета.Ru 18:28
Кино

В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Футбол

Ювентус — Болонья 2:1

Soccer.ru 16:37
Футбол

Зенит — Ростов 6:1

Газета.Ru 13:42
Политика

Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию

РИА Новости 13:00
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Известия 20:36
Гаджеты

В Китае представлен первый смартфон на базе Snapdragon 865

Anonsens 04:21
Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 вчера в 12:36
Армия и оружие

Шойгу поздравил связистов со 100-летним юбилеем

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и всех причастных к этому дню со 100-летним юбилеем войск связи.
Life.ru 18:35
Происшествия

Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае

Прорыв дамбы технологического водоема на золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края случился, по предварительным данным, из-за износа тела плотины.
РЕН ТВ 00:58
Футбол

Футболист «Рубина» угодил в реанимацию после матча со «Спартаком»

iReactor 11:07
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Космос

Зонд InSight возобновил «буровые работы» на Марсе

Свою работу InSight начал в феврале этого года, когда немецкие и американские ученые завершили установку сейсмографа SEIS и начали разворачивать буровую установку HP3.
ТАСС Наука вчера в 05:35
Происшествия

Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 17 октября в 13:05
Энергетика

Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Вести.Ru 21:19
Шоу-бизнес

Утяшева показала подросшую дочку Софию от Павла Воли

У пары подрастают шестилетний сын Роберт и четырехлетняя дочь София. Своих наследников до недавнего времени супруги скрывали.
Телепрограмма вчера в 02:23
Политика

Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Происшествия

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Шоу-бизнес

Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей

Отечественная актриса Мария Порошина решила показать своим поклонникам подросшего сына, а также двух дочерей.
Актуальные Новости 02:36
Наука

Перец чили может замедлить прогрессирование рака легких

Исследователи из Рурского университета Бохума в Германии, предполагают, что природное соединение капсаицин из перца чили может представлять собой новую терапию для борьбы с метастазами у больных раком легких.
ГЛАС.RU вчера в 16:51
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное