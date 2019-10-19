"Тамбов" проиграл в Саранске "Уралу" со счётом 1:2. После этого главный тренер тамбовчан Александр Григорян объявил о своей отставке в прямом эфире.

Григорян после поражения «Тамбова» подал в отставку

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