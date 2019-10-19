"Тамбов" проиграл в Саранске "Уралу" со счётом 1:2. После этого главный тренер тамбовчан Александр Григорян объявил о своей отставке в прямом эфире.

Григорян после поражения «Тамбова» подал в отставку

Политика Россия предоставит Сербии экспортный кредит В Белграде прошла торжественная церемония подписания соглашения о предоставлении Россией Сербии экспортного кредита.

Политика Путин провел телефонные переговоры с Меркель Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.

Общество В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27 В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.

Футбол Миллер и Кокорин посетили победную раздевалку «Зенита» В субботу «Зенит» разгромил «Ростов» в тринадцатом туре чемпионата России с результатом 6:1. Питерский клуб опубликовал в Twitter видео из раздевалки команды после матча.

Политика Британский парламент одобрил отсрочку Brexit Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.

Культура Даниил Белых: Сериал «Сваты» сменит название Актёр Даниил Белых сообщил о том, что сериал «Сваты» переименуют. По словам артиста, теперь телепроект будет называться «Золовка».

Гаджеты Приморцы активно покупают iPhone 11 Каждый двенадцатый смартфон, проданный в сентябре, оказался модели iPhone 11, 11 Pro или 11 Pro Max, сообщает РИА VladNews.Среди городов-поклонников Apple уверенно лидирует Владивосток – практически каждый второй iPhone 2019 года куплен в столице Дальнего Востока.

Технологии В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.

Экономика В России могут ввести минимальную цену на сахар Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.

Происшествия В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Происшествия В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом "В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.

Футбол В УЕФА решили разводить команды России и Косово Матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года между женскими сборными России и Косово решено провести на нейтральных полях.

Происшествия Жестокое обращение с орловской девочкой-маугли опровергли Детский омбудсмен Орловской области Владимир Поляков опроверг жестокое обращение с девочкой-маугли.

Происшествия Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян родила дочку Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

Кино 32 анимационных фильма претендуют на Оскар 2020 16 октября Американская киноакадемия опубликовала список проектов, которые могут быть номинированы на Оскар в этом году в категории Лучший анимационный фильм.

Шоу-бизнес Екатерина Гордон попала в ДТП накануне собственного дня рождения Журналистка Екатерина Гордон оказалась участницей серьезного ДТП накануне собственного дня рождения.

Армия и оружие Каратели активно самоуничтожаются и превращаются в «зомби»: сводка с Донбасса «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшую неделю по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Общество Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.

Теннис Рублев вышел в финал Кубка Кремля В воскресенье в финале Рублев сразится с французом Адрианом Маннарино. Он в прошлом году также добирался до финала.