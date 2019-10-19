РПЛ

Life.ruLife.ruГригорян после поражения «Тамбова» подал в отставку

Тамбов — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
13′
Вараздат Ароян
Михаил Костюков
Олег Чернышев
59′
Владимир Обухов
61′
63′
Николай Димитров
Андрей Панюков
64′
Андрей Егорычев
Петрюс Бумаль
70′
Эрик Бикфалви
73′
Владимир Ильин
Антон Килин
Хетаг Хосонов
73′
76′
Вараздат Ароян
Алексей Рыбин
Хасан Мамтов
82′
90′+1′
Петрюс Бумаль
90′+4′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
"Тамбов" проиграл в Саранске "Уралу" со счётом 1:2. После этого главный тренер тамбовчан Александр Григорян объявил о своей отставке в прямом эфире.
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