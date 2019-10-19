РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RU«Тамбов» объявил об отставке Григоряна

Тамбов — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
13′
Вараздат Ароян
Михаил Костюков
Олег Чернышев
59′
Владимир Обухов
61′
63′
Николай Димитров
Андрей Панюков
64′
Андрей Егорычев
Петрюс Бумаль
70′
Эрик Бикфалви
73′
Владимир Ильин
Антон Килин
Хетаг Хосонов
73′
76′
Вараздат Ароян
Алексей Рыбин
Хасан Мамтов
82′
90′+1′
Петрюс Бумаль
90′+4′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
«Тамбов» подтвердил отставку главного тренера Александра Григоряна. Ранее специалист объявил об этом в эфире «Матч ТВ» — сразу после матча 13-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2). — «Тамбов» и Александр Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет разорван.
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