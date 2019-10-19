РПЛ
RT на русском«Тамбов» принял отставку главного тренера команды Григоряна
|13′
Вараздат Ароян
Михаил Костюков
Олег Чернышев
|59′
Владимир Обухов
|61′
|63′
Николай Димитров
Андрей Панюков
|64′
Андрей Егорычев
Петрюс Бумаль
|70′
Эрик Бикфалви
|73′
Владимир Ильин
Антон Килин
Хетаг Хосонов
|73′
|76′
Вараздат Ароян
Алексей Рыбин
Хасан Мамтов
|82′
|90′+1′
Петрюс Бумаль
|90′+4′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Тамбов
Расстановка 5‑4‑1
88
Шелия
7
Чернышов
55
Осипенко
27
Грицаенко
30
Таказов
9
Мамтов
17
Хосонов
19
Мелкадзе
92
Чуперка
3
Тетрашвили
13
Обухов
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
3
Ароян
27
Меркулов
20
Панюков
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
13
Бумаль
21
Насыров
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Как сообщает официальный сайт «Тамбова», контракт со специалистом будет разорван по обоюдному согласию сторон. Григорян подал в отставку после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» (1:2).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Общество
В Грузии устроили протест против спектакля московского театра
В Грузии в Кутаиси около двух десятков человек вечером в субботу 19 октября устроили протест у здания театра имени Месхишвили против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
Авто
Skoda продемонстрировала новую Skoda Octavia
Компания Skoda показала на эскизах новую Skoda Octavia, в которой уже не будет двойных фар, а дизайн выполнят в стилистике флагманской модели «Суперб».
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Футбол
Тедеско не видит необходимости кардинального усиления «Спартака»
Новый главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" после вчерашнего матче с "Рубином", который закончился вничью 0:0, заявил, что ему есть из кого выбирать состав для игры.
Футбол
Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»
Происшествия
В Красноярском крае ввели режим ЧС после прорыва дамбы
Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации после прорыва дамбы на реке Сейба возле золотодобывающего предприятия, сообщили в региональном МЧС.
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Религия
Патриарх Варфоломей и архиепископ Иероним помянули главу ПЦУ Епифания
На совместной службе с предстоятелем Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом патриарх Константинопольский Варфоломей помянул главу так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания.
Общество
Названа опасность кормления бродячих собак
Голубев отметил, что, как бы ни было жаль бездомное животное, лучшей помощью будет устройство собаки в приют, где волонтеры обеспечат ей тепло и уход.
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Авто
Назвали регионы РФ с самым высоким и низким транспортным налогом
Самые высокие налоги за свои машины слабее 101 л.с. платят жители Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл: по 25 рублей за «лошадь».
Футбол
«Витесс» Слуцкого крупно обыграл «Венло» в чемпионате Нидерландов
Футбольный клуб из Арнема «Витесс», в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл с разгромным счетом команду «Венло» в десятом туре чемпионат Нидерландов по футболу.
Теннис
Рублёв обыграл Чилича и вышел в финал Кубка Кремля
В финале турнира российский теннисист сыграет против француза Адриана Маннарино, который вышел в финал Кубка Кремля второй год подряд.
Футбол
Карпин рассказал, почему «Ростов» разгромно проиграл «Зениту»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал причину того, почему его команда крупно проиграла «Зениту».
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Политика
Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей
Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американских политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки автовладельцев
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
ЖКХ
Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды
«18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
Религия
Патриарх Кирилл приехал в Брянск
В воскресенье, 20 октября, на освящение Успенского собора в Брянск прибыл патриарх Кирилл. Богослужение началось в 9 утра в Супоневе.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина отдыхает в Израиле с миллионером
Диана Шурыгина, которая прославилась на всю страну из-за скандальной истории с изнасилованием, закрутила роман с 22-летним блогером Денисом Ребровым.
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.