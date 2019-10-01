РПЛ

Матч ТВМатч ТВГригорян рассказал, кого из тренеров РПЛ считает гениальным

Бывший главный тренер «Анжи», «Луча» и «Тамбова» Александр Григорян высоко отозвался об уровне коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Григорян рассказал, кого из тренеров РПЛ считает гениальным

Матч ТВ06:16

Григорян рассказал, кого из тренеров РПЛ считает гениальным

Sportbox.RU06:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери

RT на русском 13:23
Происшествия

Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

РБК 11:15
Кино

Как изменились актеры фильма «Ангелы Чарли»

За 20 лет карьера актёров киноверсии сложилась очень по-разному. Редакция uznayvse.ru решила посмотреть, кто смог развить успех лучше.
Uznayvse.ru 13 ноября в 00:00
Общество

Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

Интерфакс 12:39
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru вчера в 11:57
Происшествия

СБУ объяснила сообщения о похищении главы крупного украинского банка

В субботу днем СМИ сообщили о похищении главы Укрэксимбанка Александра Гриценко.
РБК 09:51
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Фигурное катание

15-летняя Трусова обогнала Медведеву и выиграла этап Гран-при в Москве

В сумме у Трусовой оказалось 234,47 балла. Медведева же откатала произвольную на 148,83 балла, а в сумме получила 225,76 балла.
Lenta.ru 11:33
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru вчера в 05:12
Политика

«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Газета.Ru вчера в 17:48
Армия и оружие

ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения

В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
КП - Донецк 08:22
Хоккей

«Салават Юлаев» потерпел разгромное поражение от «Локомотива»

Аргументы и Факты - Уфа 12:04
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля

Автоновости дня вчера в 13:01
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев впервые показал совместное фото с невестой

Телеведущий впервые опубликовал в личном блоге совместное фото с Екатериной, напомнив в комментариях историю знакомства с возлюбленной.
7Дней.ру 06:39
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru вчера в 06:25
Теннис

Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового турнира АТР

Грек Стефанос Циципас обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.
ТАСС Спорт 11:19
Общество

Российских специалистов пригласили восстанавливать Нотр-Дам

Напомним, что пожар на верхних уровнях собора Парижской Богоматери вспыхнул 15 апреля текущего года.
Molnet.ru 07:18
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Политика

ФРГ законом защитила «Северный поток-2» от ЕС

Ранее специально для «Газпрома» в Бундестаге был разработан законопроект, в соответствии с которым для «Северного потока-2» делалось исключение, так как в реализации проекта участвуют немецкие компании, а сам газ направляется из России в ФРГ.
Журналистская правда 14 ноября в 11:16
Общество

Россияне стали меньше покупать обычные сигареты

Россияне стали покупать меньше обычных сигарет и больше стиков для систем нагревания табака, сообщает RT со ссылкой на данные фискальных платформ.
Вести.Ru 03:44
Происшествия

Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
News.ru вчера в 14:34
Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Общество

В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу

В сентябре в «Нафтогазе» сообщали, что на Украине целый ряд городов может остаться без отопления зимой из-за накопленных долгов.
RT на русском 12:29
Происшествия

СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым

РИА Новости 13:16
Футбол

Россия — Бельгия 1:4 (2-й тайм)

Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией.
REGNUM 12:22
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой нашли две опухоли

Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи нашли у нее две опухоли.
АБН 09:08
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Общество

В Литве заявили, что приезжают в Петербург из-за секс-туризма

По информации издания Ru.Delf, мужчины из Литвы, после появления электронных виз, приезжают в Северную столицу из-за секс-туризма.
Neva.Today 10:03
Политика

Вучич пообещал вернуться к исполнению обязанностей 18 ноября

Сербский президент Александр Вучич в своём Instagram заявил, что вернётся к исполнению обязанностей главы государства в понедельник, 18 ноября.
RT на русском 11:51
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 14 ноября в 16:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное