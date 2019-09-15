Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян заявил, что игроки ЦСКА оскорбляли арбитра Михаила Вилкова в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с его командой. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 2:0 благодаря голам Кристияна Бистровича и Хёрдура Магнуссона.

Григорян: слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА, но он их не слышал

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