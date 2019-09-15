Футбол

ЧемпионатЧемпионатГригорян: слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА, но он их не слышал

Тамбов — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
19′
Седрик Гогуа
44′
Иван Обляков
49′
Седрик Гогуа
Звонимир Шарлия
Валерий Чуперка
72′
Валерий Чуперка
75′
Михаил Костюков
Павел Карасев
79′
79′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
Хызыр Аппаев
Хетаг Хосонов
82′
84′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
85′
Кристиян Бистрович
Сослан Таказов
Андрей Часовских
88′
90′+1′
Хердюр Магнуссен
90′+4′
Хердюр Магнуссен
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян заявил, что игроки ЦСКА оскорбляли арбитра Михаила Вилкова в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с его командой. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 2:0 благодаря голам Кристияна Бистровича и Хёрдура Магнуссона.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Александр Григорян — о матче с ЦСКА: «Удаление Чуперки сломало игру»

Спорт-Экспрессвчера в 14:25

Что сказал Чуперка и почему не увольняют Кононова? Пять вопросов по итогам недели

Матч ТВ04:23

Григорян: «Вы поймите, мы „Тамбов“, а не ЦСКА. У нас очень скудный ресурс»

Sport24.ruвчера в 13:28

Григорян: слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА, но он их не слышал

Чемпионатвчера в 12:36

Григорян не считает, что ЦСКА превосходил «Тамбов» в матче РПЛ

Sport.ruвчера в 12:58

Григорян – о судействе: «Мы же „Тамбов“, у нас очень скудный ресурс, мы арбитру не интересны»

Евро-футбол.рувчера в 13:27

Григорян слышал, как футболисты ЦСКА оскорбляли арбитра Вилкова

RT на русскомвчера в 13:22
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:40, Вашингтон
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Общество

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной угрозы из-за сильного ветра.
Российская газета 03:53
Политика

Корольчук: «Политическая часть газовых переговоров выходит на первый план»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прогнозирует, что газовые переговоры с Россией будут сложными.
Украина.ру 13 сентября в 03:35
Футбол

Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
Спорт-Экспресс 03:45
Экономика

ЦБ предупредил о рисках запуска ICO Facebook и Telegram

Мошенники могут воспользоваться запуском ICO Facebook и Telegram для продажи фальшивых криптовалют этих компаний, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.
Взгляд.ру 01:41
Происшествия

При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей

Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Политика

Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет

Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Политика

Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Lenta.ru вчера в 13:32
Политика

Хуситы грозят новыми атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке дронов.
BFM.ru 04:02
Единоборства

Макгрегор намекнул на возвращение в октагон 14 декабря

Чемпионат 02:13
Гаджеты

Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями

Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
Экономика

Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека

Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество

Ирина Алашкевич уходит с главы пресс-службы губернатора

Глагол. Иркутское обозрение 03:33
Шоу-бизнес

Стала известна стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике

Стоимость лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявили последнюю стадию рака головного мозга, в частной московской клинике оценили в сумму по меньшей мере 20 тыс. евро.
Росбалт 03:42
Кино

Победителем кинофестиваля в Торонто стал «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити

Афиша Daily вчера в 18:20
Происшествия

Радикалы избили участников гей-парада в Харькове

Ранее сообщалось, что участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве.
Газета.Ru вчера в 12:26
Происшествия

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

Известия вчера в 02:24
Культура

Петра Мамонова выписали из больницы после операции на сердце

Советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, перенесшего после инфаркта еще одну операцию, выписали из больницы.
Российская газета 04:00
Экономика

Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ

Новые условия для Сбербанка Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Политика

Раскритикованная Путиным чиновница решила уволиться

Lenta.ru 04:15
Финансы

Рубль резко подорожал на новостях о росте цен на нефть

Рубль резко подорожал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник.
Ведомости 03:05
Экономика

В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии

Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.
REGNUM 02:54
Шоу-бизнес

У Заворотнюк начались тяжелые осложнения

Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Игры

В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК

В первый день после релиза Borderlands 3 на ПК пиковое значение уникальных игроков в два раза превысило тот же показатель предыдущей части серии за все время.
CyberSport.ru 14 сентября в 11:27
Футбол

ПФК ЦСКА дозаявил на РПЛ Максима Елеева

Учитывая наши кадровые проблемы в линии защиты, сегодня на сайте РПЛ появилась дозаявка в состав ПФК ЦСКА защитника Максима Елеева. premierliga.ru/players/Eleev-Maksim Елеев является воспитанником ЦСКА, сейчас ему 18 лет.
Bobsoccer 04:13
Армия и оружие

ЦНИИточмаш готов разработать новый пистолет для космонавтов

Сайт kp.ru писал, что ранее было предложено разработать быстроходный катер для спасения космонавтов в открытых водах.
Комсомольская правда 04:05
Происшествия

У станции московского метро «Тимирязевская» произошла стрельба

В Москве у станции метро «Тимирязевская» неизвестный открыл стрельбу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 04:26
Энергетика

Новак исключил мировую нехватку нефти из-за атак на Saudi Aramco

Запасы нефти на мировом рынке достаточны для покрытия потерь от атак на Saudi Aramco.
REGNUM 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Витальевич Григорян
Российский тренер
Российский футбольный тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное