Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян не считает победу "Крыльев Советов" над его командой со счетом 2:0 закономерным результатом.

Александр Григорян: «Не сказать, что „Крылья“ обыграли нас вчистую»

Спорт день за днем

Политика NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Космос Ученые из США нашли в Солнечной системе признаки черной дыры Специалисты нашли признаки существования черной дыры, которая образовалась в период зарождения Солнечной системы.

Общество В небе Подмосковья засняли необычный объект Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.

Политика Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.

Общество МЧС отказалось запрещать курение на балконе Изначально говорилось, что одобренное правительством постановление запрещает использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир.

Политика Джонсон извинился перед королевой за приостановку работы парламента Ведь именно Елизавета II поддержала его идею о приостановке работы парламента, но это решение признал незаконным Верховный суд в стране.

Шоу-бизнес Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».

Общество Фрегат «Адмирал Макаров» прибыл на греческий остров Корфу Сегодня фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» прибыл в порт Керкира на греческом острове Корфу.

Общество В России изменился список документов для приема на работу С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.

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Космос Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.