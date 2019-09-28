РПЛ

ЧемпионатЧемпионатГригорян завёл страницу в «Инстаграме»

Сегодня, 28 сентября, главный тренер «Тамбова» Александр Григорян в день рождения зарегистрировался в сети «Инстаграм». 52-летний специалист уже опубликовал первый пост в социальной сети.
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Александр Григорян: «Пенальти не было. Какого черта мы дальше будем что-то анализировать?»

Sportbox.RU10:19

Дмитрий Селюк: Хочется спросить у двуличного Григоряна: «Причем тут судейство если вы даже команде ФНЛ забить не можете»?

Спорт день за днем11:04

Александр Григорян: «Пенальти не было. Какого черта мы дальше будем что-то анализировать?»

Матч ТВ10:19

Агент Селюк раскритиковал работу тренера «Тамбова» Григоряна

RT на русском10:32

Селюк: «Григорян себя исчерпал. У него даже Месси не забьет за „Тамбов“ ни одного гола»

Sport24.ru09:45

«Пенальти не было. Какого черта мы будем что-то анализировать?» Григорян недоволен судейством

Спорт-Экспресс09:13

Григорян завёл страницу в «Инстаграме»

Чемпионат08:11
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В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro

Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
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В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
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В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
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Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
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Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
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В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца

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Врачи рассказали, какие продукты помогут защитить сердце

Ранее заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал РИА Новости, что факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний являются неправильное питание, вредные привычки, стрессы и генетические факторы.
РИА Новости 20:18
Политика

Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами

Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
РИА Новости 17:46
Авто

Началось производство новых автобусов для Подмосковья

Новая модель автобуса создана с учетом особенностей маршрутов Подмосковья, пишет Автостат.
iReactor вчера в 23:21
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
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Умер знаменитый режиссер Марк Захаров

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Украинский эксперт заявил, что Запад «встал на сторону» России

Запад отказался от поддержки Украины и "перешел на сторону" России, которая усилила свои позиции во всем мире.
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Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
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Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в США

В американском штате Мэриленд неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, сообщает ТАСС.
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Наука

Городской шум защитил сверчков от паразитов

Шум городского транспорта, как и шум океана может защитить сверчков Gryllus lineaticeps от их главных врагов — паразитических мух Ormia ochracea, поскольку не дает им отыскать жертв на слух, выяснили американские ученые.
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Общество

Названы последствия извинений по требованию Кадырова

Lenta.ru 13:16
Армия и оружие

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма

Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.
REGNUM 19:25
Политика

Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции

Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
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Шоу-бизнес

Геннадий Малахов назвал причину рака у Заворотнюк

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Армия и оружие

Сирия потребовала вывода войск США и Турции

Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
РИА Новости 11:54
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Sony случайно рассекретила флагманский смартфон Xperia на базе топовой платформы Snapdragon 865

Компания Sony уже работает над своим следующим флагманским смартфоном Xperia .
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Общество

Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

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В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
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Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа

По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra 06:08
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Песков надеется, что беседы Путина и Трампа публиковать не будут

В Кремле надеются, что сложные отношения США и России не будут сопровождаться обнародованием разговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.
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Армия и оружие

Украинские военные заявили об одном погибшем при обстрелах в Донбассе

Украинские силовики заявили, что зафиксировали 24 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.
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Шоу-бизнес

Яна Поплавская расплакалась на свадьбе своего младшего сына

Яна Поплавская расплакалась на свадьбе младшего сына Никиты. Актриса уверена, что отдала ребёнка «в хорошие руки».
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Шарапова встретилась в Италии с Сафиным

Российская теннисистка Мария Шарапова в Италии встретилась в Италии с соотечественником Маратом Сафиным.
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Пуск первых трех спутников «Гонец-М» отложен до 2020 года

Первый пуск трех спутников связи "Гонец-М" ракета-носителем "Союз-2.1б" отложен до 2020 года.
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