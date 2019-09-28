Крылья Советов

Сегодня, 28 сентября, главный тренер «Тамбова» Александр Григорян в день рождения зарегистрировался в сети «Инстаграм». 52-летний специалист уже опубликовал первый пост в социальной сети.

Спорт день за днем

Футбол Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом» Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.

Происшествия Щенок питбуля погиб, спасая детей от ядовитой змеи Восьмимесячный питбуль по кличке Зевс спас детей своих хозяев от ядовитой змеи ценой собственной жизни.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Происшествия В МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах В МЧС России заявили, что изменения в правилах противопожарного режима, в частности запрет курения на балконах, направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.

Происшествия Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.

Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Общество В России изменился список документов для приема на работу С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.

Футбол Гаттузо прилетел в Москву с целью найти работу Как сообщает Чемпионат, одной из целей визита итальянского специалиста является возможность получить работу в одном из российских клубов.

Политика Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.

Политика Пушков предрек Зеленскому проблемы с Берлином после его слов о Меркель Российский сенатор Алексей Пушков считает, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшем будущем может столкнуться с серьезными трениями с ФРГ после публикации стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Единоборства Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением 28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей Китайский портал Sohu опубликовал спутниковый снимок, на котором, как утверждается, запечатлен авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей КНР в акватории Южно-Китайского моря неподалеку от спорных островов.

Космос Илон Маск анонсировал первый полёт корабля Starship По словам главы компании SpaceX Илона Маска, Starship поднимется на высоту 20 километров уже через один или два месяца.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.

Общество МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.

Общество На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.

Культура Всероссийский театральный марафон пройдет на Северном Кавказе 28 сентября во Владикавказе состоится церемония передачи гастрольной эстафеты Всероссийского театрального марафона и символа Года театра от Южного федерального округа в Северо-Кавказский.

Армия и оружие Сирия требует вывода войск США и Турции В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.

Происшествия Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 Уголовного кодекса, сообщила «МБХ-медиа» сама госпожа Ненашева.

Политика К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.

Политика Турция предложила купить у США Patriot наравне с С-400 Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился к коллеге из США Дональду Трампу с предложением закупить американские ЗРК Patriot параллельно с российскими комплексами С-400.