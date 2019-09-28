РПЛ

ЧемпионатЧемпионатКрылья Советов — Тамбов 2:0

Крылья Советов — Тамбов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
7′
Гурам Тетрашвили
37′
Алексей Рыбин
Паул Антон
38′
Александр Анюков
45′+2′
46′
Алексей Рыбин
Антон Килин
47′
Павел Карасев
54′
Георгий Мелкадзе
Никита Чернов
54′
Дмитрий Кабутов
65′
Александр Гацкан
Деян Радоньич
66′
Дмитрий Кабутов
Максим Канунников
68′
71′
Адессойе Ойеволе
72′
Сослан Таказов
Александр Соболев
73′
Максим Канунников
74′
Максим Карпов
76′
80′
Максим Осипенко
Хызыр Аппаев
80′
Михаил Костюков
Олег Чернышев
Паул Антон
Артем Тимофеев
81′
87′
Алексей Грицаенко
Сегодня, 28 сентября, главный тренер «Тамбова» Александр Григорян в день рождения зарегистрировался в сети «Инстаграм». 52-летний специалист уже опубликовал первый пост в социальной сети.
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