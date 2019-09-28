РПЛ
ЧемпионатГригорян завёл страницу в «Инстаграме»
Сегодня, 28 сентября, главный тренер «Тамбова» Александр Григорян в день рождения зарегистрировался в сети «Инстаграм». 52-летний специалист уже опубликовал первый пост в социальной сети.
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Селюк: «Григорян себя исчерпал. У него даже Месси не забьет за „Тамбов“ ни одного гола»
Sport24.ruвчера в 09:45
Дмитрий Селюк: Хочется спросить у двуличного Григоряна: «Причем тут судейство если вы даже команде ФНЛ забить не можете»?
Спорт день за днемвчера в 11:04
Александр Григорян: «Пенальти не было. Какого черта мы дальше будем что-то анализировать?»
Sportbox.RUвчера в 10:19
«Пенальти не было. Какого черта мы будем что-то анализировать?» Григорян недоволен судейством
Спорт-Экспрессвчера в 09:13
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Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости вчера в 05:39
Происшествия
В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом
Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
Life.ru вчера в 20:28
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело вчера в 14:57
Экономика
Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг
На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Политика
США тайно изменили требования к осведомителям перед жалобой на Трампа
Разведка США тайно отменила требование, по которому осведомители в своих жалобах должны были указывать информацию, полученную только из первых рук, сообщает The Federalist.
РЕН ТВ вчера в 23:43
Политика
Возможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
RT на русском 00:50
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В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца
ТАСС вчера в 11:25
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Павел Мамаев перешел в «Ростов»
Петербургский дневник вчера в 12:51
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Зариф обвинил США в развязывании кибервойны против Ирана
«Соединённые Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей», — сказал Зариф в интервью телеканалу NBC.
RT на русском вчера в 23:57
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru вчера в 09:19
Армия и оружие
Учения «Центр-2019» показали на видео от первого лица
РИА Новости вчера в 20:23
Космос
Илон Маск анонсировал первый полёт корабля Starship
По словам главы компании SpaceX Илона Маска, Starship поднимется на высоту 20 километров уже через один или два месяца.
News.ru вчера в 22:12
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Происшествия
Более 20 автомобилей попали в массовые ДТП под Екатеринбургом
По предварительным данным, столкновения автомобилей произошли в одиннадцатом часу вечера из-за образовавшейся на асфальте гололедицы.
Телеканал ОТВ вчера в 23:20
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр 27 сентября в 10:31
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Армия и оружие
САА готовит новую амбициозную операцию в Сирии
NewInform вчера в 11:44
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Пушков предрек Зеленскому проблемы с Берлином после его слов о Меркель
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшем будущем может столкнуться с серьезными трениями с ФРГ после публикации стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Политическая Экспертиза вчера в 22:57
Футбол
«Крылья Советов» за 2 минуты переиграли «Тамбов»
ГТРК Самара вчера в 08:53
Путешествия
Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
Немецкий турист Мартин Крик, совершивший путешествие на велосипеде от Санкт-Петербурга до Москвы, рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России.
РИА Новости вчера в 22:10
Экономика
Ищенко прокомментировал происходящее в экономике Украины
Политолог Ростислав Ищенко оценил текущее состояние украинской экономики и пришел к выводу, что украинское «финансовое чудо» ведет страну к еще большему кризису.
Политическая Экспертиза вчера в 14:52
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Происшествия
На борту горящего в Южной Корее судна находились десять россиян
Десять россиян были на борту горящего в южнокорейском порту Ульсан судна, сообщило РИА Новости генконсульство в Пусане со ссылкой на капитана корабля.
РИА Новости вчера в 04:25
Авто
Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 доехал до дилеров
В октябре текущего года на китайском рынке начнутся продажи полноразмерного внедорожника Hengtian L4600, который является бюджетным аналогом Toyota Land Cruiser 200.
Тарантас Ньюс вчера в 08:43
Происшествия
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым 26 сентября в 13:52
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57
Совершен первый совместный полёт ударного беспилотника "Охотник" с истребителем пятого поколения Су-57.
Московский Комсомолец 27 сентября в 06:38