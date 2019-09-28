Сегодня, 28 сентября, главный тренер «Тамбова» Александр Григорян в день рождения зарегистрировался в сети «Инстаграм». 52-летний специалист уже опубликовал первый пост в социальной сети.

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