Российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный не признал в суде вину по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". Выездное заседание мирового суда по делу о клевете проходило в Бабушкинском суде Москвы в пятницу, 5 февраля.

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С чего всё началось Навального лично привезут в суд по делу о клевете на ветерана Блогер Алексей Навальный лично примет участие в заседании по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева. РИА Новости 4 февраля в 09:31