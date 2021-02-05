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SM News Москва
SM News Москва

Навальный не признал вину в суде по делу о клевете на ветерана ВОВ

Российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный не признал в суде вину по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". Выездное заседание мирового суда по делу о клевете проходило в Бабушкинском суде Москвы в пятницу, 5 февраля.В источнике
С чего всё началось

Навального лично привезут в суд по делу о клевете на ветерана

Блогер Алексей Навальный лично примет участие в заседании по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
РИА Новости4 февраля в 09:31
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