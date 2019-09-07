Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн поделился эмоциями после победы национальной команды Албании в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года. В субботу французы дома разгромили албанцев со счетом 4:1. На 37-й минуте встречи Гризманн не реализовал пенальти.

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