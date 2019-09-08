Футбол

Sport24.ruSport24.ruГризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти

Франция — Албания
4 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Франс»
Кингсли Коман
8′
Оливье Жиру
27′
53′
Ибер Рамадани
Клаус Гьясула
62′
Беким Балай
Соколь Цикалеши
66′
Клаус Гьясула
Кингсли Коман
68′
73′
Амир Абраши
Таулянт Джака
Кингсли Коман
Жонатан Иконе
77′
Лукас Эрнандес
Люка Динь
80′
84′
Таулянт Джака
Тома Лемар
Набиль Фекир
84′
Жонатан Иконе
85′
90′
Соколь Цикалеши
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1). Люка Эрнандес заработал пенальти на 37-й минуте встречи. Гризманн подошел к «точке» и попал мячом в перекладину.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гризманн о незабитом пенальти: «Возможно, это из-за того, что жена не смотрела матч»

Sports.ru07:59

Гризманн обвинил жену в незабитом пенальти в матче отбора Евро-2020 с Албанией

Чемпионат11:37

Гризманн — о незабитом пенальти: «Возможно, это случилось из-за того, что моя жена не смотрела матч»

Матч ТВ12:10

Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти

Sport24.ru14:48

Гризманн — о незабитом пенальти: «Возможно, это случилось из-за того, что моя жена не смотрела матч»

Sportbox.RU12:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:53, Вашингтон
Общество

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика

Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки первых 0,1% протоколов.
Известия 14:20
Экономика

Как и зачем делят инвесторов профучастники

Как и зачем делят инвесторов профучастники Любой клиент, желающий воспользоваться услугами профучастника фондового рынка, проходит обязательное риск-профилирование.
Коммерсантъ 03:02
Политика

Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%

RT на русском 13:54
Происшествия

Источник назвал причину крушения Су-25 на Ставрополье

Газета.Ru 09:10
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Политика

Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Политика

Депутат Михаил Романов ответил на обвинения Эллы Памфиловой

Депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю и регламенту Михаил Романов прокомментировал «ПД» заявление главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой о противозаконном применении им админресурса на выборах в Петербурге.
Петербургский дневник 12:47
Космос

Китайский луноход прошел почти 300 метров по обратной стороне Луны

Труд вчера в 10:23
Автоспорт

Квят сошел с гонки Гран-при Италии из-за технических проблем

Газета.Ru 10:19
Футбол

«Арсенал» намерен продлить контракт с Ляказеттом

Отмечается, что в ближайшее время пушкари предложат французу поставить подпись под новым контрактом, который будет рассчитан до 2023 года.
Советский спорт 11:59
Кино

Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия вчера в 14:34
Происшествия

СК возбудил дело против экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Дело о растрате Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева.
РБК 13:20
Политика

Опубликованы первые итоги выборов губернатора Курганской области

REGNUM 13:13
Гаджеты

Microsoft научила ОС Windows 10 звонить со смартфона

Дни24 12:46
Политика

Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области

На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
Известия 14:44
Политика

Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам

Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия 05:14
Политика

Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 17:57
Политика

Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Коммерсантъ 12:38
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Волгоградской области

Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека.
Газета.Ru 11:16
Политика

«Единая Россия» остается ведущей политической силой, заявил Медведев

"Единая Россия" остается ведущей политической силой в стране, заявил премьер-министр и лидер партии Дмитрий Медведев.
РИА Новости 14:26
Политика

Путин уволил помощника главы Следственного комитета

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Футбол

«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче

Чемпионат 13:17
Политика

В Волгограде кандидат от КПРФ умер после обхода участков на выборах

Газета.Ru 10:47
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Дзержинске выросло до девяти

ТАСС 14:13
Политика

Врио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

URA.Ru 07:09
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Футбол

Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Казахстаном

Сборная России в Калининграде проводит тренировку перед матчем квалификации Евро-2020 против команды Казахстана.
Sports.ru 06:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сборная Франции по футболу
Представляет Францию в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация - Федерация футбола Франции. Федерация является членом ФИФА с 1904 года, членом УЕФА с 1954 года. Французы были одними из основателей обеих этих организаций. Франция является двукратным чемпионом Европы и двукратным и действующим чемпионом мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное