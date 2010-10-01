Футбол
Pravda.RuГризманн и Месси не разговаривают на тренировках «Барселоны»
Футболисты "Барселоны" Антуан Гризманн и Лионель Месси не общаются друг с другом на тренировках команды. Вне поля между ними натянутые отношения, сообщает El Chiringuito TV.
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Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Общество
Профессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения.
Lenta.ru 07:42
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхое жилье за счет граждан
Ветхое жилье предложили ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Konkurent.ru вчера в 21:03
Общество
Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве
Московский Комсомолец вчера в 14:20
Политика
В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России
В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
РИА Новости 05:36
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Кино
Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения»
Tricolor TV Magazine 06:23
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Политика
В ООН поддержали проект резолюции РФ против героизации нацизма
Как сообщало ИА REGNUM, почти год назад, 17 декабря 2018 года, Генеральная Ассамблея ООН также приняла предложенный Россией проект резолюции против героизации нацизма.
REGNUM 00:20
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.
Коммерсантъ 09:06
Авто
Hyundai опубликовал цены на обновленный седан Sonata
Североамериканское представительство компании Hyundai объявила о том, что на высокопроизводительный хэтчбек Veloster N 2020 модельного года действуют специальные предложения.
CarsWeek.ru вчера в 14:25
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Спорт
Россия вышла в полуфинал Межконтинентального Кубка по пляжному футболу
Inc-news.ru 06 ноября в 12:53
Транспорт
Начались продажи билетов на поезда в Крым
В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.
Российская газета 02:02
Шоу-бизнес
Болеющей Анастасии Заворотнюк выставили счет за долги
Московская Федеральная налоговая служба намерена взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк 24 тысячи рублей.
Уралинформбюро 03:48
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru вчера в 07:49
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Общество
Россия поможет Франции восстановить Нотр-Дам
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что Франция пригласит Россию принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) после пожара.
Lenta.ru 00:27
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 15:00
Авто
АвтоВАЗ модернизировал конвейер по сборке Lada Granta
Picsnews.net вчера в 09:53
Технологии
Google обновляет интерфейс YouTube
Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
3DNews 06:44
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.
Газета.Ru 01:45
Общество
Около Стокгольма обнаружили затонувший корабль XVII века
Шведские морские археологи в начале ноября обнаружили у берегов расположенного в 30 километрах от Стокгольма города Ваксхольм, бывшей военной крепости, обломки военного корабля, построенного в первой половине XVII века, о своей находке ученые сообщили в пятницу на пресс-конференции.
РИА Новости 08:23
Шоу-бизнес
«Я воду не могла пить»: Михальчик чудом не умерла от анорексии
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как чудом не умерла от анорексии.
Телепрограмма 08:28
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Политика
Украина отказалась выполнить главное условие России по газу
Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.
Lenta.ru 09:44