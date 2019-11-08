Футболисты "Барселоны" Антуан Гризманн и Лионель Месси не общаются друг с другом на тренировках команды. Вне поля между ними натянутые отношения, сообщает El Chiringuito TV.

Гризманн и Месси не разговаривают на тренировках «Барселоны»

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