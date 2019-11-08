Футбол
Pravda.RuГризманн и Месси не разговаривают на тренировках «Барселоны»
Футболисты "Барселоны" Антуан Гризманн и Лионель Месси не общаются друг с другом на тренировках команды. Вне поля между ними натянутые отношения, сообщает El Chiringuito TV.
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Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Председательствующий судья Ахмед Юсуф считает, что все возражения Российской Федерации относительно того, что у Международного суда в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины к РФ, не могут быть приняты, и, соответственно, иск в любом случае будет рассмотрен, даже если российская сторона, откажется принимать участие в процессе.
REGNUM 10:24
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
Экономика
Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия
Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру 07:17
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Происшествия
Бесследно пропавшего туриста нашли в желудке акулы
На французском острове Реюньон акула растерзала туриста из Шотландии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 02:16
Политика
Трамп может приехать на Парад Победы в Москву
Вести.Ru 10:59
Общество
У Шестуна нашли новое имущество
Генпрокуратура сообщила, что нашла у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна и его близких имущество, о котором раньше не было известно, сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.
РИА Новости 10:21
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» случился сбой
Всплеск жалоб на работу «Сбербанк Онлайн» наблюдается и на сервисе Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать примерно в 16:00 мск.
РБК 09:25
Политика
Белый дом опроверг договоренность США и Китая по пошлинам
Представители стран ведут переговоры, а накануне Министерство торговли Китая объявило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных пошлин.
Телеканал 360° 01:25
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости 09:41
Армия и оружие
Американские истребители не смогли догнать российский Ту-160
Американские истребители F-35 весят почти в 10 раз меньше, и предел их скорости составляет 1,93 тысяч км/ч.
ФедералПресс вчера в 16:35
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против криминального авторитета Вити
Витя Пан имел обширное влияние сразу в трех регионах России, сейчас скрывается Возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в криминальной иерархии в отношении авторитета из Курской области Виктора Панюшина по прозвищу Витя Пан, сообщается на сайте СК России.
АМИТЕЛ 10:51
Происшествия
В Челябинске полиция проверит факт избиения депутата в магазине
По данным источника в правоохранительных органах, мужчина - депутат Тракторозаводского районного совета от "Единой России" Александр Курочкин - проживает в жилом доме в Челябинске, где на первом этаже работает круглосуточный магазин-буфет, имеющий соответствующую лицензию.
РИА Новости 04:08
Общество
Глава ФАС заявил о снижении тарифов ЖКХ в будущем
Законы 90-х годов позволяли регионам бесконтрольно повышать тарифы, однако на сегодняшний день такая система пресечена.
REGNUM 09:23
Политика
МИД КНДР рассказал об отсутствии прогресса в отношениях с США
Директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су рассказал об отношениях страны с США после сорванных переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.
Газета.Ru 11:10
Армия и оружие
Киев обвинил ДНР и ЛНР в срыве договоренностей о разведении войск
Штаб силовой операции в Донбассе обвинил ДНР и ЛНР в срыве договоренностей о разведении войск 8 ноября, отставив без комментариев дату 9 ноября, озвученную спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр штаба.
Аргументы и Факты 11:29
Хоккей
«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка
34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.
Советский спорт 01:28
Авто
Российский авторынок в октябре снизился на 5%
По итогам десяти месяцев 2019 года российский авторынок составил 1 млн 423 тыс. 449 автомобилей (-2,4%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
Автостат вчера в 05:33
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru вчера в 07:49
Шоу-бизнес
Тарасов ответил на обвинения Бузовой в домашнем насилии
Футболист Дмитрий Тарасов отреагировал на сообщение о том, что его бывшая жена Ольга Бузова неоднократно обращалась в полицию по поводу домашнего насилия.
Pravda.Ru 08:56
Общество
«Дикси» начала развивать по франшизе сеть «Первым делом»
Как стало известно в пятницу, 8 ноября, «Дикси» начала развивать сеть магазинов «Первым делом» в формате франшизы.
Форпост Северо-Запад 11:29
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом
Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.
Российская газета 06:19
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Авто
В Сети показали фото обновленной Lada Vesta
Новая Lada Vesta в комплектации Exclusive попала в объективы журналистов и теперь появилась возможность оценить все изменения, который произошли с седаном.
32CARS.ru 01:29