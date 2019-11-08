Футбол

Pravda.RuPravda.RuГризманн и Месси не разговаривают на тренировках «Барселоны»

Футболисты "Барселоны" Антуан Гризманн и Лионель Месси не общаются друг с другом на тренировках команды. Вне поля между ними натянутые отношения, сообщает El Chiringuito TV.
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Партия левых. Месси и другие левоногие голеадоры

Sportbox.RU08:46

СМИ: Месси игнорирует Гризманна на тренировках

Metaratings11:15

Источник: Месси и Гризманн не разговаривают друг с другом на тренировках

Чемпионат08:53

Месси и Гризманн не общаются друг с другом на тренировках «Барселоны»

Sport24.ru11:32

СМИ: Месси и Гризманн не общаются на тренировках

ProstoProSport08:06

El Chiringuito TV: Месси и Гризманн не общаются на тренировках

Бомбардир.ру07:57

СМИ: Месси и Гризманн не разговаривают на тренировках

Матч ТВ07:51
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Политика

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Председательствующий судья Ахмед Юсуф считает, что все возражения Российской Федерации относительно того, что у Международного суда в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины к РФ, не могут быть приняты, и, соответственно, иск в любом случае будет рассмотрен, даже если российская сторона, откажется принимать участие в процессе.
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Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
Экономика

Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия

Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру 07:17
Политика

В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Происшествия

Бесследно пропавшего туриста нашли в желудке акулы

На французском острове Реюньон акула растерзала туриста из Шотландии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 02:16
Политика

Трамп может приехать на Парад Победы в Москву

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У Шестуна нашли новое имущество

Генпрокуратура сообщила, что нашла у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна и его близких имущество, о котором раньше не было известно, сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.
РИА Новости 10:21
Культура

В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Экономика

В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Общество

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» случился сбой

Всплеск жалоб на работу «Сбербанк Онлайн» наблюдается и на сервисе Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать примерно в 16:00 мск.
РБК 09:25
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Белый дом опроверг договоренность США и Китая по пошлинам

Представители стран ведут переговоры, а накануне Министерство торговли Китая объявило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных пошлин.
Телеканал 360° 01:25
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости 09:41
Армия и оружие

Американские истребители не смогли догнать российский Ту-160

Американские истребители F-35 весят почти в 10 раз меньше, и предел их скорости составляет 1,93 тысяч км/ч.
ФедералПресс вчера в 16:35
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15-летняя россиянка умерла после драки подростков

Lenta.ru 04:31
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против криминального авторитета Вити

Витя Пан имел обширное влияние сразу в трех регионах России, сейчас скрывается Возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в криминальной иерархии в отношении авторитета из Курской области Виктора Панюшина по прозвищу Витя Пан, сообщается на сайте СК России.
АМИТЕЛ 10:51
Происшествия

В Челябинске полиция проверит факт избиения депутата в магазине

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина - депутат Тракторозаводского районного совета от "Единой России" Александр Курочкин - проживает в жилом доме в Челябинске, где на первом этаже работает круглосуточный магазин-буфет, имеющий соответствующую лицензию.
РИА Новости 04:08
Общество

Глава ФАС заявил о снижении тарифов ЖКХ в будущем

Законы 90-х годов позволяли регионам бесконтрольно повышать тарифы, однако на сегодняшний день такая система пресечена.
REGNUM 09:23
Политика

МИД КНДР рассказал об отсутствии прогресса в отношениях с США

Директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су рассказал об отношениях страны с США после сорванных переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.
Газета.Ru 11:10
Армия и оружие

Киев обвинил ДНР и ЛНР в срыве договоренностей о разведении войск

Штаб силовой операции в Донбассе обвинил ДНР и ЛНР в срыве договоренностей о разведении войск 8 ноября, отставив без комментариев дату 9 ноября, озвученную спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр штаба.
Аргументы и Факты 11:29
Хоккей

«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка

34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.
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По итогам десяти месяцев 2019 года российский авторынок составил 1 млн 423 тыс. 449 автомобилей (-2,4%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
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В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Политика

Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru вчера в 07:49
Шоу-бизнес

Тарасов ответил на обвинения Бузовой в домашнем насилии

Футболист Дмитрий Тарасов отреагировал на сообщение о том, что его бывшая жена Ольга Бузова неоднократно обращалась в полицию по поводу домашнего насилия.
Pravda.Ru 08:56
Общество

«Дикси» начала развивать по франшизе сеть «Первым делом»

Как стало известно в пятницу, 8 ноября, «Дикси» начала развивать сеть магазинов «Первым делом» в формате франшизы.
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Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
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Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
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Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом

Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.
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Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
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Авто

В Сети показали фото обновленной Lada Vesta

Новая Lada Vesta в комплектации Exclusive попала в объективы журналистов и теперь появилась возможность оценить все изменения, который произошли с седаном.
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Французский футболист
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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