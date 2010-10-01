Футбол
Нева Спорт«Барселона» может избавиться от Гризманна из-за его конфликта с Месси
Как сообщает Le10Sport, из-за напряженных отношений француза с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси клуб рассматривает вариант с использованием Гризманна в сделке по Неймару. Нападающий может покинуть команду уже следующим летом, если их отношения с Месси не наладятся.
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СМИ: Гризманн может покинуть «Барселону» из-за напряженных отношений с Месси
Спорт-Экспрессвчера в 15:37
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