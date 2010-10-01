Как сообщает Le10Sport, из-за напряженных отношений француза с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси клуб рассматривает вариант с использованием Гризманна в сделке по Неймару. Нападающий может покинуть команду уже следующим летом, если их отношения с Месси не наладятся.

Спорт день за днем

«Барселона» может избавиться от Гризманна из-за его конфликта с Месси

Политика В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Технологии Новый самолет-амфибию создадут в России Новый самолет-амфибия планируется использовать не только в экстренный ситуациях при тушении пожаров, но и при необходимости экстренной помощи, операций на воде (поиски пострадавших) и тому подобное.

Культура Дана Борисова устроила разборки с Волочковой Дана Борисова и Анастасия Волочкова схлестнулись за записи нового выпуска программы "Звезды сошлись" телеканала НТВ, которая выйдет в эфир 6 октября.

Происшествия Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.

Армия и оружие Конгрессмен заявил о планах США провести масштабные учения в Европе Американский конгрессмен, член комитета по вооружённым силам Джон Гараменди в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности заявил о планах США провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.

Гаджеты В России появился необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp Компания HMD Global начала продажи на российском рынке новой модели кнопочного телефона Nokia 2720 Flip, который многим напоминает известную бюджетную «раскладушку».