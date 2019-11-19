Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт руГризманн может уйти из «Барселоны»

В последнее время ходило много новостей о том, что форварду каталонского клуба Антуану Гризманну тяжело прижиться в команде. Как сообщает издание «Ok Diario», француз решил покинуть «Барселону» и перейти в топ-клуб в своей стране.
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Источник: Гризманн задумался об уходе из «Барселоны»

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Французский футболист
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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