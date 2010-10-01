Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть клуб. По информации источника, француз не может адаптироваться к игре каталонцев и готов покинуть команду в летнее трансферное окно, если ситуация не улучшится.

Гризманн задумывается об уходе из «Барселоны»

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