Футбол
Матч ТВГризманн задумывается об уходе из «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть клуб. По информации источника, француз не может адаптироваться к игре каталонцев и готов покинуть команду в летнее трансферное окно, если ситуация не улучшится.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 16:27, Вашингтон
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Политика
МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что, по мнению немецкой стороны, Россия в настоящее время должна выполнить взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.
Общество
Россияне собрали один миллион евро на восстановление Венеции
Происшествия
СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Общество
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили о суде присяжных
Первыми с представителем следствия общались старшая из сестер 20-летняя Крестина Хачатурян и ее адвокат Алексей Липцер.
Политика
Медведев рассказал о разногласиях с Белоруссией по союзу
19 ноября в Москве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с премьером Белоруссии Сергеем Румасом.
Общество
«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Происшествия
Появилось видео драки руферов с охранниками «Москвы-Сити»
В Сети появилось видео драки между руферами и охранниками башни «Империя» столичного высотного комплекса «Москва-Сити».
Армия и оружие
Столтенберг сравнил военные бюджеты НАТО и России
Бюджет Североатлантического альянса в 20 раз превышает военный бюджет России из-за высокой себестоимости оружия и затрат на личный состав, заявил 19 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег.
Футбол
Юношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020
Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) пробилась в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы.
Здоровье
Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей
Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Шоу-бизнес
Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Общество
В доме Гитлера разместят отделение полиции
Власти Австрии приняли решение разместить отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.
Политика
Названа дата консультаций ЕС, России и Украины по транзиту газа
Global Look Press Технические консультации на уровне экспертов из России, ЕС и Украины по транзиту газа на территорию Евросоюза состоятся завтра, 20 ноября.
Армия и оружие
США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед ибн Сальман одобрили размещение на территории страны дополнительного американского военного контингента в октябре.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Путешествия
Парламент Турции одобрил законопроект о налоге на проживание в отелях
Турецкий парламент принял в первом чтении проект закона, который предусматривает взимание с туристов налога на проживание в гостиницах, пансионатах, курортных посёлках, апарт- и бутик-отелях.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Наука
Ученые разработали пластичное стекло для гибких экранов смартфонов
Финские ученые сообщили о разработке стекла, которое может стать революционным в производстве смартфонов.
Теннис
Кубок Дэвиса. Рублев вывел Россию вперед в матче с Испанией
Сборная России повела в матче Кубка Дэвиса с Испанией. В первой встрече Андрей Рублев сломил сопротивление Роберто Баутиста Агута.