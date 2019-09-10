Футбол

Sport24.ruSport24.ruГризманн не забил пенальти за Францию во втором матче подряд

Франция — Андорра
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Франс»
Кингсли Коман
18′
51′
Жесус Рубио
Клеман Лангле
52′
Жонатан Иконе
Тома Лемар
63′
69′
Кристиан Мартинес Алехо
Жорди Алаэс
Оливье Жиру
Виссам Бен-Йеддер
72′
80′
Людовик Клементе
Хорди Рубио
Кингсли Коман
Набиль Фекир
85′
86′
Марсио Вьейра
Серхио Морено
Виссам Бен-Йеддер
90′+1′
4 фото
К «точке» подошел Антуан Гризманн, но удар игрока «Барселоны» парировал вратарь соперника. Стоит отметить, что Гризманн не забил пенальти во втором матче подряд. Ранее он не сумел реализовать одиннадцатиметровый в матче с Албанией (4:1), пробив в перекладину.
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