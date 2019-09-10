Футбол
Sport24.ruГризманн не забил пенальти за Францию во втором матче подряд
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Франс»
Кингсли Коман
|18′
|51′
Жесус Рубио
Клеман Лангле
|52′
Жонатан Иконе
Тома Лемар
|63′
|69′
Кристиан Мартинес Алехо
Жорди Алаэс
Оливье Жиру
Виссам Бен-Йеддер
|72′
|80′
Людовик Клементе
Хорди Рубио
Кингсли Коман
Набиль Фекир
|85′
|86′
Марсио Вьейра
Серхио Морено
Виссам Бен-Йеддер
|90′+1′
Франция
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
13
Дюбуа
4
Варан
19
Лангле
3
Динь
18
Фекир
12
Толиссо
7
Гризманн
17
Сиссоко
8
Лемар
10
Бен-Йеддер
1
Гомес
18
Рубио
20
Льовера
6
Лима
15
Сан-Николас
23
Рубио
3
Валес
4
Ребес
17
Сервос
11
Морено
14
Алаэс
Андорра
Расстановка 4‑4‑2
К «точке» подошел Антуан Гризманн, но удар игрока «Барселоны» парировал вратарь соперника. Стоит отметить, что Гризманн не забил пенальти во втором матче подряд. Ранее он не сумел реализовать одиннадцатиметровый в матче с Албанией (4:1), пробив в перекладину.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гризманн в двух матчах подряд не забил пенальти. Соперники – Албания и Андорра
Бомбардир.рувчера в 17:10
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 03:56, Вашингтон
Политика
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Общество
Температурный рекорд последних 136 лет установлен в Петербурге
Интерфакс - Россия 03:07
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Религия
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника
11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
ТАСС 01:15
Происшествия
Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье
О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.
Коммерсантъ 02:53
Гаджеты
Компания Apple представила iPhone 11, iPad 7 и Apple Watch series 5
ИнфоСМИ вчера в 15:41
Политика
Петербургский горизбирком утвердил результаты выборов губернатора
Горизбирком Санкт-Петербурга утвердил результаты выборов губернатора.
Известия 02:27
Футбол
Сборные Уругвая и США сыграли вничью, Эквадор разгромил Боливию
В ночь на 11 сентября (мск) состоялся товарищеский матч между сборными США и Уругваем.
Sport24.ru вчера в 22:16
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре
ФАН вчера в 02:03
Политика
НАБУ открыло дело в отношении Порошенко и Климкина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением бывшим президентом Петром Порошенко и экс-главой МИД Павлом Климкиным.
RT на русском 03:29
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru вчера в 03:30
Шоу-бизнес
Опасающаяся рака Малышева отправила Бледанс проверять грудь
Дни.ру вчера в 14:02
Политика
Экс-акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями
По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.
РБК 00:44
Происшествия
Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс вчера в 13:12
Происшествия
У истребителя МиГ-31 загорелся двигатель при посадке в Перми
У истребителя МиГ-31 загорелся левый двигатель. Инцидент произошел при посадке в Перми накануне днем.
Life.ru 03:48
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева заявила, что ее внучка растет настоящей красавицей
Всего 7 лет, а уже видно, какая красавица растет, — заметила Алла Пугачева. Многие поклонники согласились с любимой певицей.
Летидор 02:55
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
Жительница Вилючинска утопила своих детей в бухте после того, как узнала об измене мужчины, с которым состояла в отношениях, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Камчатского края.
РИА Новости 09 сентября в 23:10
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Хоккей
Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме
Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Финансы
Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля.
ТАСС 03:06
Общество
Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
Известия 03:05
Политика
Трамп продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы
Президент США Дональд Трамп на год продлил режим санкций за иностранное вмешательство в выборы.
Газета.Ru вчера в 19:59
Хоккей
Защитник «Сибири» Наумов выбыл на месяц из-за травмы
Спорт-Экспресс 02:51