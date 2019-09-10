К «точке» подошел Антуан Гризманн, но удар игрока «Барселоны» парировал вратарь соперника. Стоит отметить, что Гризманн не забил пенальти во втором матче подряд. Ранее он не сумел реализовать одиннадцатиметровый в матче с Албанией (4:1), пробив в перекладину.

Гризманн не забил пенальти за Францию во втором матче подряд

Политика Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Религия Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника 11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.

Происшествия Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.

Футбол Сборные Уругвая и США сыграли вничью, Эквадор разгромил Боливию В ночь на 11 сентября (мск) состоялся товарищеский матч между сборными США и Уругваем.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Политика НАБУ открыло дело в отношении Порошенко и Климкина Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением бывшим президентом Петром Порошенко и экс-главой МИД Павлом Климкиным.

Политика Экс-акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.

Происшествия Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.

Происшествия У истребителя МиГ-31 загорелся двигатель при посадке в Перми У истребителя МиГ-31 загорелся левый двигатель. Инцидент произошел при посадке в Перми накануне днем.

Шоу-бизнес Алла Пугачева заявила, что ее внучка растет настоящей красавицей Всего 7 лет, а уже видно, какая красавица растет, — заметила Алла Пугачева. Многие поклонники согласились с любимой певицей.

Происшествия Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей Жительница Вилючинска утопила своих детей в бухте после того, как узнала об измене мужчины, с которым состояла в отношениях, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Камчатского края.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.

Хоккей Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).

Финансы Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля.

Общество Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.