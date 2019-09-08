Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1). Люка Эрнандес заработал пенальти на 37-й минуте встречи. Гризманн подошел к «точке» и попал мячом в перекладину.

Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти

Общество Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон» Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом премии "Камертон", сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Кино Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.

Происшествия В Москве задержали журналиста Илью Азара Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».

Политика Санкт-Петербург показал наименьший результат по данным экзит-поллов Северная столица показала наименьший результат, выбрать губернатора пришли 23,3%. Самовыдвиженец Александр Беглов, по данным ВЦИОМ, набрал 56% голосов.

Происшествия Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Космос Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам» 07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.

Кино Женщину-кошку в новом «Бэтмене» может сыграть темнокожая актриса Образ Женщины-Кошки в новом фильме Мэтта Ривза о «Бэтмене» может воплотить темнокожая актриса.

Футбол Селихов получил травму на тренировке «Спартака» Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму на сегодняшней тренировке команды.

Политика «Единая Россия» стала оппозицией в Хабаровском крае В прошлом году во втором туре губернаторских выборов в крае действующего главу региона Вячеслава Шпорта победил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал.

Происшествия В Москве задержали координатора движения «Голос» Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».

Интернет Huawei отгрузила 200 млн единиц мобильных модемов с LTE На мировом рынке китайская компания уже отгрузила 200 млн мобильных модемов.

Футбол Аршавин и Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов Бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов.

Политика Путин и Макрон обсудили Украину Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.

Гаджеты Intel назвала причину своих неудач на рынке процессоров Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров.

Авто Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Экономика Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.

Шоу-бизнес Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.

Кино Киносеть «Каро» откроет магазины с комиксами Сеть кинотеатров «Каро» в ближайшие полгода откроет внутри своих кинотеатров пять магазинов, где будет продавать комиксы и лицензионные товары по мотивам кинофраншиз Marvel и DC Comics, а также других популярных фильмов и сериалов.

Политика Средняя явка на выборах в Мосгордуму составила 21,45% Средняя явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва по округам составила 21,45%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Политика Медведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране «Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев.