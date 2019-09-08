Футбол

Sport24.ruSport24.ruГризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти

Франция — Албания
4 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Франс»
Кингсли Коман
8′
Оливье Жиру
27′
53′
Ибер Рамадани
Клаус Гьясула
62′
Беким Балай
Соколь Цикалеши
66′
Клаус Гьясула
Кингсли Коман
68′
73′
Амир Абраши
Таулянт Джака
Кингсли Коман
Жонатан Иконе
77′
Лукас Эрнандес
Люка Динь
80′
84′
Таулянт Джака
Тома Лемар
Набиль Фекир
84′
Жонатан Иконе
85′
90′
Соколь Цикалеши
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1). Люка Эрнандес заработал пенальти на 37-й минуте встречи. Гризманн подошел к «точке» и попал мячом в перекладину.
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Антуан Гризманн
Не знаю, почему мне не удалось реализовать пенальти. Возможно, это все потому, что моя жена не смотрела матч. Ничего страшного, придется поработать над этим.
— Антуан Гризманн, французский футболистБомбардир.ру 18:41

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Гризманн о незабитом пенальти: «Возможно, это из-за того, что жена не смотрела матч»

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