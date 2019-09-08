Футбол
Sport24.ruГризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 7 сентября
Стадион «Стад де Франс»
Кингсли Коман
|8′
Оливье Жиру
|27′
|53′
Ибер Рамадани
Клаус Гьясула
|62′
Беким Балай
Соколь Цикалеши
|66′
Клаус Гьясула
Кингсли Коман
|68′
|73′
Амир Абраши
Таулянт Джака
Кингсли Коман
Жонатан Иконе
|77′
Лукас Эрнандес
Люка Динь
|80′
|84′
Таулянт Джака
Тома Лемар
Набиль Фекир
|84′
Жонатан Иконе
|85′
|90′
Соколь Цикалеши
Франция
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Павар
4
Варан
19
Лангле
3
Динь
22
Иконе
12
Толиссо
7
Гризманн
14
Матюиди
18
Фекир
9
Жиру
23
Стракоша
18
Исмайли
6
Гимшити
15
Маврай
4
Хюсай
9
Гьясула
7
Баре
14
Джака
21
Роши
11
Узуни
16
Цикалеши
Албания
Расстановка 3‑5‑2
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1). Люка Эрнандес заработал пенальти на 37-й минуте встречи. Гризманн подошел к «точке» и попал мячом в перекладину.
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Не знаю, почему мне не удалось реализовать пенальти. Возможно, это все потому, что моя жена не смотрела матч. Ничего страшного, придется поработать над этим.
— Антуан Гризманн, французский футболистБомбардир.ру вчера в 18:41
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Гризманн о незабитом пенальти: «Возможно, это из-за того, что жена не смотрела матч»
Sports.ruвчера в 07:59
Гризманн обвинил жену в незабитом пенальти в матче отбора Евро-2020 с Албанией
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