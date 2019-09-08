Не знаю, почему мне не удалось реализовать пенальти. Возможно, это все потому, что моя жена не смотрела матч. Ничего страшного, придется поработать над этим.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1). Люка Эрнандес заработал пенальти на 37-й минуте встречи. Гризманн подошел к «точке» и попал мячом в перекладину.

Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти

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