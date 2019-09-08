Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руГризманн обвинил жену в незабитом пенальти в игре с Албанией

Франция — Албания
4 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 7 сентября
Стадион «Стад де Франс»
Кингсли Коман
8′
Оливье Жиру
27′
53′
Ибер Рамадани
Клаус Гьясула
62′
Беким Балай
Соколь Цикалеши
66′
Клаус Гьясула
Кингсли Коман
68′
73′
Амир Абраши
Таулянт Джака
Кингсли Коман
Жонатан Иконе
77′
Лукас Эрнандес
Люка Динь
80′
84′
Таулянт Джака
Тома Лемар
Набиль Фекир
84′
Жонатан Иконе
85′
90′
Соколь Цикалеши
На 37-й минуте матча с албанцами Гризманн пробил пенальти, но попал в каркас ворот. После пяти сыгранных туров сборная Франции возглавляет группу H, имея в своем активе 12 очков. В одном секстете с французами играют сборные Турции, Исландии, Албании, Молдовы и Андорры.
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