Футбол

Газета.RuГазета.RuГризманн похвалил идею остановки матчей из-за проявления расизма

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Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн одобрил идею остановки матчей из-за случаев расизма или гомофобии.
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Гризманн одобрил идею остановки матчей из-за случаев расизма или гомофобии

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