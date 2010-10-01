Футбол
ProstoProSportГризманн рассказал о трудностях общения с Месси
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах с общением с капитаном каталонцев Лионелем Месси.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Общество
В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора
Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.
REGNUM 10:34
Наука
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.
РИА Новости 04:09
Футбол
Доменико Тедеско может возглавить «Спартак»
34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
Газета.Ru 11:57
Политика
Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»
Ранее 1 октября сообщалось, что Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера».
Известия 12:13
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Происшествия
На Урале муж до смерти забил жену на глазах у детей
Тело убитой матери троих детей было обнаружено примерно в 07:30 в её квартире 29 сентября.
Московский Комсомолец 10:52
Происшествия
В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице
Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Общество
Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении
Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Газета.Ru 11:20
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
RT на русском 03:57
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Общество
В Ростовской области сократят сотрудников ГИБДД
Глава МВД России Владимир Колокольцев 24 сентября подписал приказ о сокращении двух тысяч сотрудников региональных управлений Госавтоинспекции.
Блокнот Ростов-на-Дону 06:38
Гаджеты
В России почти закончились самые дорогие модели нового iPhone 11
Представители интернет-магазина Apple заявили о том, что в РФ распроданы почти все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.
Политическая Экспертиза вчера в 02:48
Культура
ФАН публикует видео прощания с Марком Захаровым
Как видно на кадрах видео, которое уже появилось в Сети, в театре «Ленком» собралось множество коллег, знакомых и просто почитателей творчества знаменитого кинематографиста.
ФАН 05:36
Политика
Помпео пообещал защитить сотрудников Госдепа от запугивания
В своем письме, направленном в Конгресс, Помпео отметил, что назначенные даты проведения слушаний не дают чиновникам достаточно времени на подготовку, а условия вызова таковы, что могут быть истолкованы лишь как попытка запугать достойных сотрудников Госдепартамента.
РБК 12:21
Шоу-бизнес
Появилась информация о дате свадьбы Никиты Джигурды и Марины Анисиной
Недавно появилась информация по поводу бракосочетания Никиты Джигурды и его возлюбленной Марины Анисиной.
OAnews 11:56
Происшествия
Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы
В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания 11:37
Армия и оружие
Китай показал на параде супермощную ракету
На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру 03:24
Политика
Путин и Роухани раскрыли темы переговоров
Телеканал 360° 11:51
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Космос
Американцы: Венера могла быть курортной планетой
Rusargument 28 сентября в 08:29
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец 03:59
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Футбол
Игрок «Локомотива» Мариу рассказал о дружбе с Роналду
Португальский полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о своих отношениях с партнером по национальной сборной Криштиану Роналду.
Нева Спорт 13:13