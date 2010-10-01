Футбол

ProstoProSportProstoProSportГризманн рассказал о трудностях общения с Месси

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах с общением с капитаном каталонцев Лионелем Месси.
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Гризманн рассказал, что ему трудно общаться с Месси

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Гризманн: «У нас с Месси нормальные отношения, но нам трудно общаться»

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Антуан Гризманн: «Мои отношения с Месси движутся в правильном направлении»

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Гризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси

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Гризманн пытается наладить общение с Месси

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Гризманн: нам с Месси трудно общаться друг с другом

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Гризманн: с Месси трудно общаться

Вести.Ru12:12
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
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Общество

В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора

Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.
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В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.
РИА Новости 04:09
Футбол

Доменико Тедеско может возглавить «Спартак»

34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
Газета.Ru 11:57
Политика

Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»

Ранее 1 октября сообщалось, что Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера».
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Опубликован дебютный трейлер «Хищных птиц» с Харли Квинн

Piter.tv 13:20
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
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Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»

REGNUM 12:00
Происшествия

На Урале муж до смерти забил жену на глазах у детей

Тело убитой матери троих детей было обнаружено примерно в 07:30 в её квартире 29 сентября.
Московский Комсомолец 10:52
Происшествия

В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице

Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
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Михаил Боярский снова грубо нарушил ПДД в Петербурге

REGNUM 11:38
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С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд

Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
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Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении

Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Газета.Ru 11:20
Происшествия

В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотного дома

Вести.Ru 10:21
Политика

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
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Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Общество

В Ростовской области сократят сотрудников ГИБДД

Глава МВД России Владимир Колокольцев 24 сентября подписал приказ о сокращении двух тысяч сотрудников региональных управлений Госавтоинспекции.
Блокнот Ростов-на-Дону 06:38
Гаджеты

В России почти закончились самые дорогие модели нового iPhone 11

Представители интернет-магазина Apple заявили о том, что в РФ распроданы почти все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.
Политическая Экспертиза вчера в 02:48
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ФАН публикует видео прощания с Марком Захаровым

Как видно на кадрах видео, которое уже появилось в Сети, в театре «Ленком» собралось множество коллег, знакомых и просто почитателей творчества знаменитого кинематографиста.
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«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

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Помпео пообещал защитить сотрудников Госдепа от запугивания

В своем письме, направленном в Конгресс, Помпео отметил, что назначенные даты проведения слушаний не дают чиновникам достаточно времени на подготовку, а условия вызова таковы, что могут быть истолкованы лишь как попытка запугать достойных сотрудников Госдепартамента.
РБК 12:21
Шоу-бизнес

Появилась информация о дате свадьбы Никиты Джигурды и Марины Анисиной

Недавно появилась информация по поводу бракосочетания Никиты Джигурды и его возлюбленной Марины Анисиной.
OAnews 11:56
Происшествия

Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
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Армия и оружие

Китай показал на параде супермощную ракету

На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру 03:24
Политика

Путин и Роухани раскрыли темы переговоров

Телеканал 360° 11:51
Шоу-бизнес

Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»

Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
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Космос

Американцы: Венера могла быть курортной планетой

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СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева

Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец 03:59
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Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
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Игрок «Локомотива» Мариу рассказал о дружбе с Роналду

Португальский полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о своих отношениях с партнером по национальной сборной Криштиану Роналду.
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Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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