Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах с общением с капитаном каталонцев Лионелем Месси.

Гризманн рассказал о трудностях общения с Месси

Политика Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Общество В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.

Наука В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.

Футбол Доменико Тедеско может возглавить «Спартак» 34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.

Политика Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера» Ранее 1 октября сообщалось, что Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера».

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Происшествия На Урале муж до смерти забил жену на глазах у детей Тело убитой матери троих детей было обнаружено примерно в 07:30 в её квартире 29 сентября.

Происшествия В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.

Космос С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.

Общество Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Политика В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Общество В Ростовской области сократят сотрудников ГИБДД Глава МВД России Владимир Колокольцев 24 сентября подписал приказ о сокращении двух тысяч сотрудников региональных управлений Госавтоинспекции.

Гаджеты В России почти закончились самые дорогие модели нового iPhone 11 Представители интернет-магазина Apple заявили о том, что в РФ распроданы почти все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.

Культура ФАН публикует видео прощания с Марком Захаровым Как видно на кадрах видео, которое уже появилось в Сети, в театре «Ленком» собралось множество коллег, знакомых и просто почитателей творчества знаменитого кинематографиста.

Политика Помпео пообещал защитить сотрудников Госдепа от запугивания В своем письме, направленном в Конгресс, Помпео отметил, что назначенные даты проведения слушаний не дают чиновникам достаточно времени на подготовку, а условия вызова таковы, что могут быть истолкованы лишь как попытка запугать достойных сотрудников Госдепартамента.

Шоу-бизнес Появилась информация о дате свадьбы Никиты Джигурды и Марины Анисиной Недавно появилась информация по поводу бракосочетания Никиты Джигурды и его возлюбленной Марины Анисиной.

Происшествия Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.

Армия и оружие Китай показал на параде супермощную ракету На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".

Шоу-бизнес Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся» Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».

Шоу-бизнес СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».

Экономика Венесуэла провела выплату по долгу России "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.