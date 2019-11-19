Футбол
Все про Спорт руГризманн может уйти из «Барселоны»
В последнее время ходило много новостей о том, что форварду каталонского клуба Антуану Гризманну тяжело прижиться в команде. Как сообщает издание «Ok Diario», француз решил покинуть «Барселону» и перейти в топ-клуб в своей стране.
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Происшествия
В Татарстане завели дело на мать, усадившую шестилетнего сына за руль
Игры
Detroit: Become Human выйдет на PC через месяц, 12 декабря
Quantic Dream объявила дату выхода Detroit: Become Human на РС — 12 декабря. Тогда же выйдет и демонстрационная версия.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Гаджеты
Samsung запатентовала новый смартфон с 3D-дисплеем
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную документацию компании Samsung, которая зарегистрировала новую уникальную технологию для своих смартфонов — так называемый 3D-дисплей.
Политика
Международный суд ООН обязал Россию предоставить ответ по иску Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить документы в ответ на иск Украины, говорится в коммюнике суда, опубликованном 19 ноября.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Политика
Медведев заявил о ежедневном сближении России и Белоруссии
Уточняется, что Медведев заявил об этом после встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, который приехал в Москву.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Политика
Глава МИД Украины описал ситуацию в США мемом «как там у хохлов»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что в последнее время в США тема Украины является самой обсуждаемой.
Футбол
Марадона уволен с поста главного тренера «Химнасии»
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона был отправлен в отставку с поста главного тренера «Химнасии».
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Общество
«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
"Газпром" завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.
Политика
ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Политика
В Раде анонсировали разработку закона об особом статусе Донбасса
Законопроект о предоставлении особого статуса неподконтрольным Украине территориям Донбасса планируется подготовить после саммита в «нормандском формате».
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Политика
Суд избрал меру пресечения для Ляшко
Мера пресечения избрана до 17 января 2020 года.
Гаджеты
Apple выпустила обновления iOS 13.2.3 и iPadOS 13.2.3
Компания Apple выпустила iOS 13.2.3 и iPadOS 13.2.3.
Космос
Украина собирается построить город на Луне
Предполагается, что сначала их будут использовать для поиска полезных ископаемых, а в дальнейшем они станут первым шагом перед строительством лунного города.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
Хоккей
Ковальчук получит от «Лос-Анджелеса» еще 2,65 миллиона долларов
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Шоу-бизнес
Разин заступился за Шепелева в конфликте с Кудрявцевой
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заступился за телеведущего Дмитрия Шепелева в конфликте с Лерой Кудрявцевой.
Шоу-бизнес
Вовк упрекнула возвращающуюся в РФ Ротару в отсутствии совести
Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что София Ротару возвращается на российскую сцену ради встречи со своими фанатами, а не ради денег.
Армия и оружие
В НАТО хотят признать космос сферой военной деятельности
Страны Североатлантического альянса на заседании на уровне министров иностранных дел 20 ноября намерены признать космос сферой военной деятельности альянса, но размещать там оружие не будут.
Кино
Стало известно, сколько денег было потрачено на перерисовку Соника
Как пишет CBR, такая масштабная "перерисовка" потребовала крупных финансовых вливаний.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.