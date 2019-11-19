В последнее время ходило много новостей о том, что форварду каталонского клуба Антуану Гризманну тяжело прижиться в команде. Как сообщает издание «Ok Diario», француз решил покинуть «Барселону» и перейти в топ-клуб в своей стране.

Гризманн может уйти из «Барселоны»

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