Футбол
Матч ТВГризманн задумывается об уходе из «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть клуб. По информации источника, француз не может адаптироваться к игре каталонцев и готов покинуть команду в летнее трансферное окно, если ситуация не улучшится.
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Политика
Проект итогового документа «нормандского саммита» согласован
Решение о публикации текста итогового документа будет принято в ходе нормандского саммита.
Армия и оружие
Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Политика
В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжаться после 2019 года.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе.
Происшествия
СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины
Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов
Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Музыка
София Ротару передумала бойкотировать выступления в России
Популярная советская и украинская певица София Ротару приедет в Россию для выступления на фестивале "Песня года 2019", который 1 и 2 января 2020 года будет показан в эфире телеканала "Россия 1", сообщает Российский Диалог со ссылкой на "Комсомольскую правду".
Экономика
Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Спорт
В IBU прокомментировали возможный запрет свинца для биатлона
Член правления IBU Туре Бейгард прокомментировал инициативу Еврокомиссии о запрете использования свинца в спорте.
Наука
Куриный суп оказался эффективным лекарством от малярии
Для нового исследования ученые использовали рецепты супов. Они варьировались от вегетарианских, куриных до говяжьих.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Здоровье
Нарколог рассказал о влиянии курения на продолжительность жизни
Продолжительность жизни курящего человека из-за потребления табака сокращается в среднем на 10 лет.
Политика
В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Политика
Медведев заверил премьера Белоруссии, что за туман не отвечает
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас убежден, что в российско-белорусских отношениях никакого «тумана» нет, о чем свидетельствует и его сегодняшняя встреча с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Гаджеты
Третья волна MIUI 11 выйдет для более старых моделей Xiaomi и Redmi
В третью волну распространения MIUI 11 будут запущены совсем не новые смартфоны, а модели, которые были выпущены еще между 2016 и 2018 годами.
Общество
Австралийский историк заявил о победе Германии под Москвой в 1941 году
Историк, писатель и преподаватель истории в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) Дэвид Стэхел, специализирующийся на немецкой военной истории Второй мировой войны, в своей книге «Отступление от Москвы» заявил, что итог советского наступления в конце 1941 года нужно рассматривать как локальную победу Германии.
Экономика
Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год
Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Футбол
Команды Швейцарии и Дании отобрались на Евро-2020
Завершился отборочный турнир в группе D. Путевки в финальную стадию завоевали сборные Швейцарии и Дании.