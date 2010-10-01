Футбол

Матч ТВМатч ТВГризманн задумывается об уходе из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть клуб. По информации источника, француз не может адаптироваться к игре каталонцев и готов покинуть команду в летнее трансферное окно, если ситуация не улучшится.
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Источник: Гризманн задумался об уходе из «Барселоны»

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Источник: Гризманн хочет перейти в «ПСЖ». Его могут включить в сделку по Неймару

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Гризманн задумывается об уходе из «Барселоны»

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СМИ: Гризманн хочет перейти в ПСЖ и может стать частью сделки по Неймару

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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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