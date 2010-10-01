Футбол

Матч ТВМатч ТВГризманн задумывается об уходе из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть клуб. По информации источника, француз не может адаптироваться к игре каталонцев и готов покинуть команду в летнее трансферное окно, если ситуация не улучшится.
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Источник: Гризманн задумался об уходе из «Барселоны»

Спорт-Экспресс04:37

Гризманн задумывается об уходе из «Барселоны»

Матч ТВ05:43

Гризманн хочет покинуть «Барселону» и перейти в «ПСЖ». Он может стать частью сделки по Неймару (Ok Diario)

Sports.ru06:30

СМИ: Гризманн может покинуть «Барселону»

Soccer.ru06:12

Гризманн думает об уходе из «Барселоны»

Евро-футбол.ру05:02

Журналист Инда: Гризманн хочет уйти из «Барселоны»

Бомбардир.ру05:42

Гризманн может перейти из «Барселоны» в ПСЖ

Свободная Пресса16 ноября в 07:47
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Антуан Гризманн
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