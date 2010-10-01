Футбол
Матч ТВГризманн задумывается об уходе из «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть клуб. По информации источника, француз не может адаптироваться к игре каталонцев и готов покинуть команду в летнее трансферное окно, если ситуация не улучшится.
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Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Армия и оружие
В Минобороны РФ выразили недоумение в связи с обвинениями МИД Турции
Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о якобы невыполнении Россией своих обещаний по Сирии вызвало в министерстве обороны РФ недоумение.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Политика
В Кремле назвали абсурдными претензии Киева по газовому контракту
В Кремле считают абсурдными и неприемлемыми претензии Украины к России по газовому вопросу.
Наука
Уровень закиси азота в атмосфере Земли серьезно вырос
Международная группа исследователей проанализировала количество закиси азота — сильного парникового газа, который в том числе производит и человек — в атмосфере и пришли к выводу, что его уровни значительно выше, чем предполагалось ранее.
Политика
Зеленский о суеверии: «Корабли вернут — тогда побреюсь»
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал побриться после прибытия трёх кораблей ВМС Украины, возвращённых Россией.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Киберспорт
Petr1k об обновлении в CS:GO: «Новая мета грядет, я уверен»
В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web, вернула Cache в соревновательный пул карт и внесла изменения в некоторые оружия.
Политика
Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган воссоединились в день рождения сына
Бывшие супруги Ксения Собчак и Максим Виторган обменялись любезностями в соцсети в день рождения своего общего сына Платона.
Происшествия
СК возбудил дело против матери, пустившей за руль ребенка
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пустила за руль автомобиля в момент езды своего шестилетнего ребенка.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
Общество
Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
Здоровье
Справки нарколога для курганских водителей подорожают в пять раз
В Зауралье подорожают справки от нарколога, которые получают водители и курсанты автошкол.
Фигурное катание
Евгении Медведевой исполнилось 20 лет
Российской фигуристке исполнилось 20 лет.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Тимати впервые вышли в свет после рождения сына
18 ноября Анастасия Решетова и Тимати впервые вместе вышли в свет после рождения сына Ратмира.
Футбол
Мамаев с первых минут сыграет за «Ростов» в матче с «Краснодаром»
Футбол
В Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей
Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА), депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Арен Мкртчян заявил во вторник журналистам о раскрытии правоохранителями целой схемы договорных матчей в стране.
Политика
Зеленский назвал уход Тимошенко в оппозицию «давней традицией»
Здоровье
Бочаров поставил задачи по развитию медицины Калачевского района
Сегодня в ходе рабочей поездки в Калачевский район Андрей Бочаров осмотрел помещение будущего Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
Армия и оружие
Российские военные корабли и авиация проводят учения в Черном море
В учениях кораблей ЧФ будут задействованы истребители Су-30 СМ. Пресс-служба Черноморского флота России во вторник, 19 ноября распространила сообщение о начале проведения учений в акватории Черного моря, в которых задействованы свыше 10 кораблей, ранее базировавшихся в Севастополе и Новороссийске.
Политика
Эрдоган заявил Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз объяснил своему американскому коллеге Дональду Трампу, почему Анкара не будет отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400.
Экономика
Стоимость Bitcoin опустилась до $8000
Ранее аналитик Аяш Джиндал предупредил, что курс Bitcoin упадет до отметки в $7650, если не сможет удержаться выше $8000.
Политика
В Европе рассказали, когда Украина «вернет» Крым
Генеральный директор Международного центра обороны и безопасности в Таллине Дмитрий Теперик заявил, что "деоккупация" Крыма произойдет только при стечении определенных обстоятельств, пишет УНИАН.
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.