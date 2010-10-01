Футбол

RT на русскомRT на русскомГризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси

Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Ранее суд закрыл дело против Месси по уклонению от уплаты налогов.
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Гризманн рассказал, что ему трудно общаться с Месси

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Гризманн: нам с Месси трудно общаться друг с другом

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Гризманн: с Месси трудно общаться

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Гризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси

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Гризманн пытается наладить общение с Месси

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Гризманн: «У нас с Месси нормальные отношения, но нам трудно общаться»

Sport.ruвчера в 12:14

Антуан Гризманн: «Мои отношения с Месси движутся в правильном направлении»

Спорт-Экспрессвчера в 11:01
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Происшествия

Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР

По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
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Кети Топурия показала нового возлюбленного

Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Шоу-бизнес

Батрутдинов уверен, что Бузова всех мужчин сравнивает с Тарасовым

41-летний резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов и 33-летняя ведущая «Дома-2» Ольга Бузова примут участие в новом романтическом проекте «План Б». Им предстоит найти вторую половинку, за внимание шоумена будут бороться девушки-конкурсантки, а за сердце поющей телеведущей — мужчины, готовые сделать все для того, чтобы Оля убедилась в их искренности и серьезности намерений.
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Происшествия

Саратовских полицейских подозревают в смертельном избиении мужчины

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Шоу-бизнес

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались

Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.
Wday.ru 01:45
Культура

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Политика

Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах

Широко распространенный стереотип среди китайцев о том, что русские - "воинственная нация", обусловлен историческими событиями, потому что России постоянно приходилось обороняться от опасностей извне, рассказал в интервью РИА Новости посол России в КНР Андрей Денисов по случаю 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений.
РИА Новости 03:35
Наука

От ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн

Самый крупный за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде.
Piter.tv вчера в 04:03
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Недвижимость

Рост цен на жилье в России прекратился

Как отмечают аналитики, за последние три месяца квадратный метр новостроек подорожал только в 28 из 70 крупнейших городов в стране, остальные показали падение или прирост, близкие к погрешности.
Lenta.ru 05:45
Политика

В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»

Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было.
Газета.Ru 04:37
Транспорт

ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду

Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Происшествия

В Москве после пластики груди скончалась 31-летняя женщина

Вести.Ru 06:03
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» про Харли Квинн

Планируется, что в российский прокат фильм «Хищные птицы» выйдет 6 февраля 2020 года.
RuNews24.ru 03:44
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
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Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
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В Android объединили несколько действий в одной кнопке

В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
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Наука

Фруктовые мухи-дрозофилы помогут победить старение

По словам ученых, смесь из трех препаратов позволила им значительно увеличить срок жизни мух-дрозофил.
Волга-Медиа вчера в 11:11
Политика

Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки»

Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.
ФАН 04:38
Культура

Малахов попросил прощения по-киргизски

Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.
Экономика сегодня вчера в 23:37
Политика

Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Происшествия

В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли с обыском

В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли силовики, сообщил РБК заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов.
РБК 05:54
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с работой сайта (около 62%), около 27% жалуются на работу мобильных приложений для устройств Apple, еще порядка 9% не могут войти в аккаунт.
ТАСС вчера в 21:46
Общество

Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров

Ресторан "Армения" отсудил у оппозиционеров 241 тыс. 520 руб. Об этом сообщила РБК адвокат одного из ответчиков по иску Владимира Милова Валентина Фролова.
РБК 06:14
Происшествия

Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая

Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Происшествия

Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
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Происшествия

В Туве 12-летний мальчик пошёл за шишками и пропал в тайге

Life.ru 00:14
Политика

Кандидатом на пост главы ФСИН стал пришедший из ФСБ генерал

«Генерал-лейтенант Вадим Баланин пришел в службу исполнения наказаний в 2012 году, до этого он работал в управлении «М» ФСБ России», — рассказал источник.
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Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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