Футбол

RT на русскомRT на русскомГризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси

Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Ранее суд закрыл дело против Месси по уклонению от уплаты налогов.
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Гризманн рассказал, что ему трудно общаться с Месси

Нева Спорт12:38

Антуан Гризманн: «Мои отношения с Месси движутся в правильном направлении»

Спорт-Экспресс11:01

Гризманн: с Месси трудно общаться

Вести.Ru12:12

Гризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси

RT на русском12:00

Гризманн пытается наладить общение с Месси

Sportbox.RU11:54

Гризманн: нам с Месси трудно общаться друг с другом

Чемпионат11:16

Гризманн: «У нас с Месси нормальные отношения, но нам трудно общаться»

Sport.ru12:14
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Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
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Netflix показал тизер четвертого сезона «Очень странные дела»

Напомним, что сериал "Очень странные дела" является самым популярным сценарием Netflix.
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Минпромторг выбрал другого разработчика нового самолета на замену Ан-2

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Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 03:08
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Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» приведет к снятию санкций с России.
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Встреча Суперменов: Тайлер Хэклин и Том Уэллинг на съемках кроссовера «Кризис на Бесконечных землях»

В пятичасовом кроссовере, выход которого запланирован на этот год, появятся две Лоис Лейн (Таллок и Эрика Дюранс из «Тайн Смолвиля»), а также три Супермена (Хэклин, Уэллинг и звезда «Легенд завтрашнего дня» Брэндон Рут, который сыграет версию Человека из стали образца «Царства небесного»).
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Происшествия

Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
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В Новосибирске найдено тело пропавшей 6 сентября Натальи Устиновой

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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

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Самой популярной песней в России оказался украинский хит

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Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

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Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
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Экономика

Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
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Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
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В Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн

В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг. Вес ледяной глыбы составляет порядка 315 миллиардов тонн.
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Происшествия

Полковник СКР умер после нападения в Москве

Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
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Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
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В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского

Российский актер Михаил Боярский предложил Госавтоинспекции проверить, нарушал ли он правила парковки в центре Санкт-Петербурга.
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Компания Great Wall представила Haval H9 для экстремального бездорожья

Недавно компания Great Wall представила новую модель Haval H9.
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Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
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Закон о запрете курения на балконах вступил в силу

Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
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Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА

К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
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Общество

«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Интерфакс 12:41
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Малахов в «Прямом эфире» извинился перед кыргызстанцами

Российский телеведущий Андрей Малахов в вечерней программе «Прямой эфир», вышедшей 1 октября на канале «Россия-1», извинился за свои высказывания, которые показались оскорбительными гражданам Киргизии и вызвали международный скандал.
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Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
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Россиянка родила ребенка с опасным заболеванием от донора

Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила ребенка с редким генетическим заболеванием, воспользовавшись услугами банка спермы.
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Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

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Выплаты по европротоколу увеличились до 400 тыс. руб. по всей России

С 1 октября в соответствии с принятыми поправками в законодательство об ОСАГО на всей территории России вступает в силу норма закона, дающая возможность получить выплату по европротоколу (оформление ДТП без вызова полиции) до 400 тыс. руб. До настоящего времени такой лимит был доступен только в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
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Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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