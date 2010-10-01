Футбол
RT на русскомГризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси
Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Ранее суд закрыл дело против Месси по уклонению от уплаты налогов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Антуан Гризманн: «Мои отношения с Месси движутся в правильном направлении»
Спорт-Экспрессвчера в 11:01
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Происшествия
Во Владивостоке арматурой насмерть забили кондуктора трамвая
Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:04
Здоровье
Врачи назвали симптомы близкого сердечного приступа у женщин
Волга-Медиа вчера в 02:45
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Политика
Сайдик считает, что до выборов в Донбассе еще предстоит много работы
Сайдик не стало также загадывать, как будут осуществляться другие положения минских соглашений.
ТАСС вчера в 13:59
Политика
На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»
В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.
Московский Комсомолец вчера в 17:02
Политика
Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван
Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российская газета вчера в 05:51
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан»
Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.
ProstoProSport 01:12
Происшествия
В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой
Сиб.фм вчера в 07:13
Футбол
«Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
Загребское "Динамо" побило антирекорд московского "Спартака" по количеству поражений подряд в гостевых матчах Лиги чемпионов.
Российская газета 00:34
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета вчера в 01:17
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
ГЛАС.RU вчера в 04:11
Политика
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Полковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru вчера в 06:28
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Недвижимость
В каких городах России упали цены на новостройки
В 60 городах России по итогам третьего квартала этого года выросли цены на новостройки.
Российская газета вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении
Как сказал Христов, он пока не знает, когда Анастасия Заворотнюк появится на телевидении.
Телепрограмма вчера в 23:18
Финансы
Акции ЛУКОЙЛа выросли на МосБирже на 4,7%
На фоне новостей о начале нового buy back обыкновенные акции корпорации ЛУКОЙЛ подорожали в ходе торгов на 4,7%, до 5643,1 рубля за бумагу.
News.ru вчера в 04:56
Культура
Малахов попросил прощения на киргизском языке в «Прямом эфире»
ФедералПресс 00:46
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя поделилась подробностями в программе «Вечерний Ургант». Слухи о том, что Настя Ивлеева и Элджей поженились, появились еще в августе.
Wday.ru 00:24
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Политика
В Бурятии уволился росгвардеец, призывавший коллег «не выполнять преступных приказов»
В Бурятии уволился сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии Виктор Хоржиров, призывавший коллег не выполнять «заведомо преступные приказы» и не задерживать участников мирных акций протеста.
БИЗНЕС Online 00:59
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Происшествия
Выплаты по европротоколу увеличились до 400 тыс. руб. по всей России
С 1 октября в соответствии с принятыми поправками в законодательство об ОСАГО на всей территории России вступает в силу норма закона, дающая возможность получить выплату по европротоколу (оформление ДТП без вызова полиции) до 400 тыс. руб. До настоящего времени такой лимит был доступен только в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
РБК 30 сентября в 22:28
Происшествия
Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове
Мужчина и двое детей упали с девятого этажа многоэтажного дома в Саратове.
REGNUM вчера в 11:04
Общество
«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля
Интерфакс вчера в 12:41
Транспорт
Названа дата открытия Фрунзенского радиуса в Петербурге
Российская газета 00:44
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 30 сентября в 06:50
Общество
В Санкт-Петербурге устраняют последствия урагана «Мортимер»
Синоптики утверждают — это ураган "Мортимер". Ранее он прошелся по Западной и Центральной Европе.
Вести.Ru 00:18
Политика
Bloomberg: в США одобрили продажу Украине новой партии ПТРК Javelin
Власти США одобрили проект продажи Украине новой партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщает 1 октября агентство Bloomberg.
REGNUM вчера в 16:01