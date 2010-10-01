Футбол

RT на русскомRT на русскомГризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси

Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Ранее суд закрыл дело против Месси по уклонению от уплаты налогов.
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Гризманн рассказал, что ему трудно общаться с Месси

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Гризманн: «У нас с Месси нормальные отношения, но нам трудно общаться»

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Гризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси

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Гризманн: нам с Месси трудно общаться друг с другом

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Гризманн: с Месси трудно общаться

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