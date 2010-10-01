Футбол
RT на русскомГризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси
Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Ранее суд закрыл дело против Месси по уклонению от уплаты налогов.
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Политика
Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.
RT на русском 17:39
Общество
Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире
Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.
Известия 16:07
Армия и оружие
В Мали 25 военных погибли при нападении экстремистов
Двадцать пять военнослужащих стали жертвами нападений экстремистов на два военных лагеря. Судьба еще 60 военных еще не известна, пишет ТАСС.
РЕН ТВ 18:20
Киберспорт
Bungie уточнила, что войдёт в бесплатную версию Destiny 2
3DNews вчера в 07:07
Авто
Kia Cerato появился в автосалонах в версии GT Line
Kia Cerato GT Line уже продается в автосалонах России. Обновленная модификация южнокорейского седана поступила в нескольких комплектациях.
Car.ru 05:59
Футбол
Тедеско подпишет со «Спартаком» контракт на два с половиной года
34-летний итальянец с немецким паспортом подпишет договор сроком на два с половиной года.
Вести.Ru 13:00
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Кино
Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино
Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.
ProfiСinema.ru вчера в 16:54
Общество
Росстат подсчитал число пользующихся интернетом россиян старше 55 лет
Половина россиян старше 55 лет пользуется интернетом, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Росстатом.
РБК 19:29
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22
Гаджеты
AMD Radeon RX 5500 выпустят 7 октября
Ресурс Videocardz сообщает, что новая видеокарта AMD поколения Navi появится 7 октября.
Игромания.ру 16:24
Общество
Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина об увольнении
Напомним, что ранее директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди сообщил о том, что пять врачей медицинского учреждения написали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:44
Армия и оружие
В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР
RT на русском 19:11
Наука
Физики рассчитали свойства квазипериодических бозонных звезд
Физики из Канады и Великобритании показали, что бозонные звезды — это всего лишь частный случай из бесконечного набора квазипериодических решений для гравитационно связанного скалярного поля.
N+1 11:51
Кино
Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»
Во вторник, 1 октября, в сети появился тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела".
Piter.tv 02:41
Экономика
Сечин заявил о готовности «Роснефти» наращивать инвестиции в отрасль
Компания «Роснефть» активно занимается развитием бизнеса, реализует десятки крупных инвестпроектов, наращивает добычу и сбыт углеводородов, а также уделяет большое внимание импортозамещению.
Lenta.ru 09:04
Политика
Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»
Ранее 1 октября сообщалось, что Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера».
Известия 12:13
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском 03:24
Футбол
«Ахмат» проиграл «Сочи» на выезде
Последнюю победу "Ахмат" одержал 5 августа в матче четвертого тура чемпионата России, обыграв на своем поле клуб "Оренбург" со счетом 2:1. "Кавказский узел" писал, что 21 сентября "Ахмат" сыграл вничью с "Крыльями Советов".
Кавказский узел вчера в 14:43
Происшествия
Медведь напал на жителя Забайкалья
ТАСС вчера в 21:27
Космос
Учёные РФ предложили оригинальный способ очистки орбиты от космического мусора
HotGeo вчера в 10:04
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском 16:53
Здоровье
Россиянка родила ребенка с опасным заболеванием от донора
Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила ребенка с редким генетическим заболеванием, воспользовавшись услугами банка спермы.
Рамблер 13:36
Экономика
Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний
В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
Коммерсантъ 28 сентября в 19:39
Шоу-бизнес
Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии
Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 16:38
Кино
Джордж Мартин: у «Игры престолов» могло быть еще пять сезонов
Московский Комсомолец 10:39