Футбол

RT на русскомRT на русскомГризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси

Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Ранее суд закрыл дело против Месси по уклонению от уплаты налогов.
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Гризманн рассказал, что ему трудно общаться с Месси

Нева Спорт12:38

Гризманн пытается наладить общение с Месси

Sportbox.RU11:54

Гризманн: с Месси трудно общаться

Вести.Ru12:12

Гризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси

RT на русском12:00

Гризманн: «У нас с Месси нормальные отношения, но нам трудно общаться»

Sport.ru12:14

Гризманн: нам с Месси трудно общаться друг с другом

Чемпионат11:16

Антуан Гризманн: «Мои отношения с Месси движутся в правильном направлении»

Спорт-Экспресс11:01
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Политика

Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.
RT на русском 17:39
Общество

Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире

Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.
Известия 16:07
Армия и оружие

В Мали 25 военных погибли при нападении экстремистов

Двадцать пять военнослужащих стали жертвами нападений экстремистов на два военных лагеря. Судьба еще 60 военных еще не известна, пишет ТАСС.
РЕН ТВ 18:20
Киберспорт

Bungie уточнила, что войдёт в бесплатную версию Destiny 2

3DNews вчера в 07:07
Авто

Kia Cerato появился в автосалонах в версии GT Line

Kia Cerato GT Line уже продается в автосалонах России. Обновленная модификация южнокорейского седана поступила в нескольких комплектациях.
Car.ru 05:59
Футбол

Тедеско подпишет со «Спартаком» контракт на два с половиной года

34-летний итальянец с немецким паспортом подпишет договор сроком на два с половиной года.
Вести.Ru 13:00
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Политика

«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском

Газета.Ru 13:42
Кино

Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино

Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.
ProfiСinema.ru вчера в 16:54
Общество

Росстат подсчитал число пользующихся интернетом россиян старше 55 лет

Половина россиян старше 55 лет пользуется интернетом, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Росстатом.
РБК 19:29
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество

У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22
Гаджеты

AMD Radeon RX 5500 выпустят 7 октября

Ресурс Videocardz сообщает, что новая видеокарта AMD поколения Navi появится 7 октября.
Игромания.ру 16:24
Общество

Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина об увольнении

Напомним, что ранее директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди сообщил о том, что пять врачей медицинского учреждения написали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:44
Армия и оружие

В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР

RT на русском 19:11
Наука

Физики рассчитали свойства квазипериодических бозонных звезд

Физики из Канады и Великобритании показали, что бозонные звезды — это всего лишь частный случай из бесконечного набора квазипериодических решений для гравитационно связанного скалярного поля.
N+1 11:51
Кино

Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»

Во вторник, 1 октября, в сети появился тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела".
Piter.tv 02:41
Экономика

Сечин заявил о готовности «Роснефти» наращивать инвестиции в отрасль

Компания «Роснефть» активно занимается развитием бизнеса, реализует десятки крупных инвестпроектов, наращивает добычу и сбыт углеводородов, а также уделяет большое внимание импортозамещению.
Lenta.ru 09:04
Политика

Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»

Ранее 1 октября сообщалось, что Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера».
Известия 12:13
Культура

Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»

В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском 03:24
Происшествия

В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна

Известия 17:47
Футбол

«Ахмат» проиграл «Сочи» на выезде

Последнюю победу "Ахмат" одержал 5 августа в матче четвертого тура чемпионата России, обыграв на своем поле клуб "Оренбург" со счетом 2:1. "Кавказский узел" писал, что 21 сентября "Ахмат" сыграл вничью с "Крыльями Советов".
Кавказский узел вчера в 14:43
Происшествия

Медведь напал на жителя Забайкалья

ТАСС вчера в 21:27
Космос

Учёные РФ предложили оригинальный способ очистки орбиты от космического мусора

HotGeo вчера в 10:04
Футбол

Локомотив — Атлетико 0:2

RT на русском 16:53
Здоровье

Россиянка родила ребенка с опасным заболеванием от донора

Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила ребенка с редким генетическим заболеванием, воспользовавшись услугами банка спермы.
Рамблер 13:36
Общество

Самой популярной песней в России оказался украинский хит

Lenta.ru 08:25
Экономика

Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний

В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
Коммерсантъ 28 сентября в 19:39
Шоу-бизнес

Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии

Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 16:38
Кино

Джордж Мартин: у «Игры престолов» могло быть еще пять сезонов

Московский Комсомолец 10:39
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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