Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию украинской Рады гроб с мертвой свиньей. Сотни аграриев уже второй день пикетируют здание Верховной рады, которая в среду приступила к рассмотрению законопроекта о снятии моратория на продажу земли.

Гроб с мертвой свиньей принесли к зданию Рады

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