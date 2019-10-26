Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг. Напомним, ранее артистка пожаловалась на то, что журналист показал ее в своей программе «Прямой эфир» в неприглядном и лживом свете.

Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом

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