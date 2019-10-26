Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuГромкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

«Подтверждаю»: Настасья Самбурская рассказала о непристойных предложениях Андрея Малахова

7Дней.ру16:15

Скандальная актриса обвинила телеведущего Малахова в попытках свести девушек с олигархами

URA.Ru14:38

Наталья Рудова раскритиковала Андрея Малахова за использование ее имени в выпуске об эскортницах в «Прямом эфире»

Вокруг ТВ05:30

«Подтверждаю»: Самбурская заявила, что Малахов предлагал ей заняться эскортом

Дни2412:19

Снявшему программу о «падших женщинах» Малахову влепили смачную пощечину

Дни.ру10:19

Звезда «Универа» пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт

РИА Новости09:49

Девушка Тимати поддержала звезду «Универа» в конфликте с Малаховым

Телепрограмма13:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

РИА Новости 18:27
Происшествия

На Коломяжском в ДТП с маршруткой погибли двое из каршеринга

По предварительным данным, погибли двое из каршеринга, ещё один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Фонтанка.Ру 17:12
Шоу-бизнес

Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину

Российская газета 10:38
Общество

Жертвами беспорядков в Ираке стали 40 человек

Комсомольская правда вчера в 20:15
Происшествия

Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье

ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Эхо Москвы 03:00
Общество

Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров

Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
REGNUM 24 октября в 22:09
Общество

Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре

Вечерняя Москва вчера в 05:01
Политика

Зеленский прокомментировал свой разговор с националистами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский оценил свой разговор с националистами в районе разведения войск в Донбассе.
iReactor 15:30
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 23 октября в 22:03
Общество

Европа переходит на зимнее время

Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
Газета.Ru 17:49
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 13:18
Шоу-бизнес

Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах

Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда вчера в 14:00
Происшествия

Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии

В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК 24 октября в 05:25
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Происшествия

Россиянин летел умирать на родину и скончался в самолете

Lenta.ru 17:19
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Наука

В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»

Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru 23 октября в 17:16
Гаджеты

Micron представила «самый быстрый в мире» SSD-накопитель X100

Компания Micron Technology представила свой первый твердотельный накопитель на базе памяти 3D XPoint.
Игромания.ру 01:42
Футбол

Головин помог «Монако» одолеть «Нант»

"Монако" в гостевом матче оказался сильнее "Нанта" в 11-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0.
Газета.Ru вчера в 17:01
Происшествия

СК завел дело после расстрела военнослужащих в Забайкалье

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Дровянинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащих в Забайкалье.
РБК вчера в 10:05
Армия и оружие

ВМС США ввели в строй боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis

Военно-морские силы США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17).
RT на русском 16:44
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Наука

Химики создали новый материал для натрий-ионных аккумуляторов

Натрий-ионный аккумулятор имеет энергетические характеристики, близкие к литий-ионному, но основной рабочий катион примерно в сто раз дешевле лития (стоимость тонны карбоната натрия и лития оценивается примерно в $200 и $20 тысяч соответственно), а химические свойства натрия позволяют использовать легкий и дешевый алюминий вместо тяжелой и дорогой меди на анодном токосъемнике.
Индикатор 08:26
Космос

Робот Федор сообщил о «секретных работах» на МКС

Антропоморфный робот Федор в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что на борту Международной космической станции занимался рядом «секретных вещей», о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
РБК 23 октября в 08:02
Футбол

Конор Макгрегор назвал имя любимого футболиста

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом.
Спорт-Экспресс 16:08
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета вчера в 13:30
Общество

Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось

Ранее представитель «Победы» сообщил «Ведомостям», что билеты на рейсы авиакомпании из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября подорожают на 25 евро.
Ведомости 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наталья Рудова
Российская актриса
российская актриса. Наибольшую известность ей принесла роль Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное