Шоу-бизнес
Газета.RuГромкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
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Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Алтайском крае
Политика
Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.
Культура
Пугачёва: «теперь я живу совсем другой жизнью»
Примадонна Алла Пугачёва заявила журналистам: «теперь я живу совсем другой жизнью». Алла Борисовна сказала, что вряд ли вернется на сцену.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Хоккей
Курбан Бердыев произвел вбрасывание перед матчем «Ак Барса»
Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев произвел символическое вбрасывание шайбы перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом».
Происшествия
Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией
Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Политика
Посольство России призвало США прекратить охоту за россиянами
Посольство России в США, комментируя сообщение дипмиссии США в России об освобождении Марии Бутиной, призвало Вашингтон прекратить охоту за россиянами.
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Общество
На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля»
Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля - 2019" стала 21-летняя участница из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, которая сказала, что тем, кто не верит в глобальное потепление, нужно получить нормальное образование.
Авто
В России изменится способ расчета транспортного налога
В России может измениться способ расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше 3 миллионов рублей.
Фигурное катание
Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым
Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.
Армия и оружие
В России идут заводские испытания нового бомбардировщика-ракетоносца
Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.
Наука
Пыль и граффити спасли птиц от столкновений со стеклянными автобусными остановками
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Футбол
Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»
Субботняя встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Роман Еременко (41-я и 79-я минуты).
Здоровье
Диетолог рассказала, кому опасно употреблять томатный сок
Российский диетолог рассказала об опасных свойствах томатного сока для людей, которые страдают гипертонией.
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Армия и оружие
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Политика
Лавров попросил Помпео не подрывать суверенитет Сирии
Главы МИДа и Госдепартамента обсудили ситуацию в Сирии, Лавров, в частности, отметил необходимость воздержаться от шагов, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Сирии.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Музыка
Умер автор песен «Песняров» Олег Молчан
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
Происшествия
Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком
На нерегулируемым пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на двух пешеходов женщину 1981 года рождения и девочку 3−4 лет.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.