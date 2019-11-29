Согласно отчету, за исследуемый период сократился ущерб сразу от всех видов мошенничества с использованием вредоносного кода, направленных как напрямую на банки, так и на их клиентов. Оценивая рынок высокотехнологичных преступлений в России, эксперты Group-IB выделяют несколько сегментов.

с чего всё началось

Кибермошенники за последний год нанесли банкам и их клиентам ущерб в размере 510 миллионов рублей. Это на 85% меньше, чем за второе полугодие 2017-го и первое полугодие 2018 года. Об этом компания Group-IB сообщила в своем ежегодном отчете.

Group-IB: киберпреступлений в России стало меньше

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