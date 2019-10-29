Общество

ВедомостиВедомостиGroup-IB нашла крупнейшую базу данных банковских карт на черном рынке

Сингапурская Group-IB сообщила о крупнейшей утечке данных 1,3 млн владельцев банковских карт, говорится в сообщении компании. База данных была выложена на одном из подпольных сайтов 28 октября.
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Эксперты зафиксировали крупнейшую утечку данных с банковских карт

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Group IB сообщила о крупнейшей базе данных кредитных карт на черном рынке

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В сеть утекла самая большая в истории база банковских карт

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Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт

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URA.Ruвчера в 18:05

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Коммерсантъвчера в 18:31

Стало известно о крупнейшей утечке данных банковских карт

Известиявчера в 17:59
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В МИД России ответили на планы Украины провести учения возле Крыма

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на анонсированные Украиной учения в Херсонской области возле Крыма, заявив, что любые манёвры возле российских границ вызывают в Москве обеспокоенность.
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Компания AMD опубликовала отчет за третий квартал 2019 года. За отчетный период она получила доход 1,80 млрд долларов.
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Драгоценности певицы Людмилы Зыкиной выставят на аукцион

Драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной планируется выставить на аукцион в начале декабря.
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Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
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Блогеров возмутили слова Клейменова о геймерах

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