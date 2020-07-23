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РИА Новости
РИА Новости

Group-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров

Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на отчет Group-IB. Как следует из документа, лидеры на этом рынке — онлайн-казино Welcome Partners и Lucky Partners.В источнике
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Телеканал 360°

Названы главные спонсоры пиратских онлайн-кинотеатров

Телеканал 360°03:27
РИА Новости

Group-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров

РИА Новости04:08
Газета.Ru

Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн

Газета.Ru04:34
Известия

Онлайн-казино и букмекеры оказались главными спонсорами видеопиратов

Известия04:14
РБК

Group-IB назвала бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров

РБК02:21
Lenta.ru

Раскрыты спонсоры пиратства в России

Lenta.ru02:00
Коммерсантъ

Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн

Коммерсантъ02:00
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъвчера в 10:31
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Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд «Кристина»

В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием.
РИА Новости03:23
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В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины

Следователи начали проверку после того, как в одной из квартир жилого дома в Подмосковье было найдено тело женщины, завернутое в пакет, предположительно, оно пролежало так больше месяца, сообщила пресс-служба областного ГСУ СК РФ.
РИА Новости03:59
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Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»

Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости04:39

Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM21:57
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«Сочи» присудили техническое поражение в матче с «Крыльями Советов»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение "Сочи" в матче 30-го тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru03:43
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Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новостивчера в 05:56
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUMвчера в 15:47
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