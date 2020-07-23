Общество
РИА НовостиGroup-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров
Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на отчет Group-IB. Как следует из документа, лидеры на этом рынке — онлайн-казино Welcome Partners и Lucky Partners.
Читать в источнике
Оценить77
с чего всё началось
В целом же основными бенефициарами и одновременно драйверами деятельности пиратских онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы, следует из отчета.Коммерсантъ02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
Кино
Вышел трейлер семейного фантастического фильма «Вратарь Галактики»
Очень и очень долго шел к большим экранам фильм "Вратарь Галактики" - семейный фантастический экшн режиссера Джаника Файзиева.
Российская газета 05:25
Общество
Бастрыкин: в деле Фургала собраны весомые доказательства
По словам Бастрыкина, следователи и оперативные сотрудники понимали, какое внимание общества привлечёт расследование.
REGNUM 06:09
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Футбол
«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов
RT на русском 03:51
Общество
Предпринимательница отсудила у Аллы Пугачевой товарный знак
Суд удовлетворил иск предпринимательницы из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа Кристины Мартиросян к артистке Алле Пугачевой по вопросу прекращения охраны товарного знака «Кристина».
ИА Красная Весна 05:46
Кино
HBO продлил детективный сериал «Перри Мейсон» на второй сезон
Киноафиша России 05:39
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
ToDay News Ufa вчера в 08:06
Общество
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
Общество
СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства
РИА Новости 05:20
Шоу-бизнес
Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
РИА Новости 04:10
Общество
Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя
Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 11:07
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
Общество
Мишустин признался, что не знает, как заразился коронавирусом
Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, при каких условиях заразился коронавирусом, и отметил, что до сих пор неизвестно, каким образом происходит его передача.
Интерфакс 05:13
Происшествия
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату.
Российская газета 05:08
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Кино
Сэмюэл Л. Джексон позаботится о Райане Рейнольдсе
ИА InterMedia 04:53
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 72 случая коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки было выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 04:00
Здоровье
Назван снижающий уровень стресса и помогающий похудеть продукт
Жевательная резинка может помочь похудеть и снизить уровень стресса.
Lenta.ru 04:36
Происшествия
Глава исполкома Тукаевского района РТ подозревается в мошенничестве
Глава исполкома Тукаевского района Татарстана подозревается в мошенничестве с благоустройством сёл. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Московский Комсомолец 06:00
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Общество
Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
Правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на покрытие выпадающих доходов.
RT на русском 05:14
Здоровье
Магнитная буря обрушится на планету на сутки
Сильная магнитная буря накроет Землю в конце июля. В связи с этим ухудшится здоровье многих людей, передает «МК в Волгограде».
Московский Комсомолец 05:43
Шоу-бизнес
«Все сложно»: Ким Кардашьян объяснила новый срыв Канье Уэста
Семья впервые официально прокомментировала психическую болезнь рэпера. Известный рэпер Канье Уэст — в центре скандалов.
Городовой 05:49
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»
Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
Политика
Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике на фоне кампании по выборам главы государства началась "политическая пандемия", однако люди не должны ощущать связанные с ней трудности.
РИА Новости 04:24
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
Происшествия
Калининградец пожаловался на полицейских, которые выпилили ему дверь и напугали семью
Житель Калининграда Анатолий написал жалобу в местное управление МВД, в которой рассказал, как полицейские нагрянули к нему среди ночи, выломали дверь и перепугали семью, включая малолетних детей.
Znak.com 02:29