Общество

РИА НовостиРИА НовостиGroup-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров

Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на отчет Group-IB. Как следует из документа, лидеры на этом рынке — онлайн-казино Welcome Partners и Lucky Partners.
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с чего всё началось

Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн

В целом же основными бенефициарами и одновременно драйверами деятельности пиратских онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы, следует из отчета.
Коммерсантъ02:00

Подробнее о событии

Group-IB назвала бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров

РБК02:21

Group-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров

РИА Новости04:08

Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн

Газета.Ru04:34

Названы главные спонсоры пиратских онлайн-кинотеатров

Телеканал 360°03:27

Онлайн-казино и букмекеры оказались главными спонсорами видеопиратов

Известия04:14

Раскрыты спонсоры пиратства в России

Lenta.ru02:00

Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн

Коммерсантъ02:00
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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
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Происшествия

Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова

Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
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Кино

Вышел трейлер семейного фантастического фильма «Вратарь Галактики»

Очень и очень долго шел к большим экранам фильм "Вратарь Галактики" - семейный фантастический экшн режиссера Джаника Файзиева.
Российская газета 05:25
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Общество

Путин по видеосвязи запустил установку по переработке нефти в Москве

РБК 06:10
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Общество

Бастрыкин: в деле Фургала собраны весомые доказательства

По словам Бастрыкина, следователи и оперативные сотрудники понимали, какое внимание общества привлечёт расследование.
REGNUM 06:09
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Единоборства

Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг

Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
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Футбол

«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов

RT на русском 03:51
Общество

Предпринимательница отсудила у Аллы Пугачевой товарный знак

Суд удовлетворил иск предпринимательницы из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа Кристины Мартиросян к артистке Алле Пугачевой по вопросу прекращения охраны товарного знака «Кристина».
ИА Красная Весна 05:46
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Кино

HBO продлил детективный сериал «Перри Мейсон» на второй сезон

Киноафиша России 05:39
Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии

ToDay News Ufa вчера в 08:06
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Общество

Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет

Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
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Общество

СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства

РИА Новости 05:20
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Шоу-бизнес

Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму

Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
РИА Новости 04:10
3
Общество

Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя

Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 11:07
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Общество

Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
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Общество

Мишустин признался, что не знает, как заразился коронавирусом

Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, при каких условиях заразился коронавирусом, и отметил, что до сих пор неизвестно, каким образом происходит его передача.
Интерфакс 05:13
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Происшествия

В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского

В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату.
Российская газета 05:08
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
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Кино

Сэмюэл Л. Джексон позаботится о Райане Рейнольдсе

ИА InterMedia 04:53
Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 72 случая коронавируса

В Пермском крае за прошедшие сутки было выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 04:00
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Здоровье

Назван снижающий уровень стресса и помогающий похудеть продукт

Жевательная резинка может помочь похудеть и снизить уровень стресса.
Lenta.ru 04:36
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Происшествия

Глава исполкома Тукаевского района РТ подозревается в мошенничестве

Глава исполкома Тукаевского района Татарстана подозревается в мошенничестве с благоустройством сёл. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Московский Комсомолец 06:00
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
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Общество

Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

Правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на покрытие выпадающих доходов.
RT на русском 05:14
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Здоровье

Магнитная буря обрушится на планету на сутки

Сильная магнитная буря накроет Землю в конце июля. В связи с этим ухудшится здоровье многих людей, передает «МК в Волгограде».
Московский Комсомолец 05:43
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Шоу-бизнес

«Все сложно»: Ким Кардашьян объяснила новый срыв Канье Уэста

Семья впервые официально прокомментировала психическую болезнь рэпера. Известный рэпер Канье Уэст — в центре скандалов.
Городовой 05:49
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
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Политика

Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике на фоне кампании по выборам главы государства началась "политическая пандемия", однако люди не должны ощущать связанные с ней трудности.
РИА Новости 04:24
1
Экономика

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
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Происшествия

Калининградец пожаловался на полицейских, которые выпилили ему дверь и напугали семью

Житель Калининграда Анатолий написал жалобу в местное управление МВД, в которой рассказал, как полицейские нагрянули к нему среди ночи, выломали дверь и перепугали семью, включая малолетних детей.
Znak.com 02:29
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